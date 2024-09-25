苗栗女酒後龍鳳漁港亂晃！　科技監控海巡救回她寶貴性命

▲苗栗女在漁港邊喝酒鬧輕生，海巡人員發現後將她帶回。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、許宥孺／苗栗報導

海巡署中部分署龍鳳安檢所人員在今(25日)凌晨，於龍鳳漁港北堤發現有一女子疑似有輕生念頭，海巡人員見狀後立即前往勸阻，同時通報警方協處，並使用科技裝備「智慧型港區監視系統」持續監控，所幸在海巡及警察人員勸說下成功將該名女子帶離現場，成功挽救寶貴性命。

事發在25日凌晨2點多，海巡署龍鳳安檢所人員巡查港區時，於龍鳳漁港北堤消波塊發現一名女子行跡可疑，因該處地勢險惡，高低落差大且適逢漲潮有立即性危險，海巡人員即使用「智慧型港區監控系統」監控。

▲海巡利用智慧型港區監控系統查看女子的安全狀況。（圖／記者林名揚翻攝）

同時海巡人員也上前查看，發現該女子有飲酒情形，且情緒不穩疑似有輕生念頭，為維護該女子安全，先行安撫其情緒，同時通報竹南派出所警員派員協處，並持續運用科技裝備「智慧型港監系統」輔助監控。

所幸在海巡及警察人員耐心勸說下該女子情緒逐漸穩定，後由海巡及警察人員將該名女子勸返安檢所稍事休息，並由竹南派出所警員通知家屬帶回。

海巡署表示，正積極籌備多項高效能監控系統，藉以強化海域岸際勤務，以科技輔助人力，本次海巡人員運用「智慧型港區監視系統」輔助勤務監控，成功挽救一條寶貴性命，也逐步驗證科技投入勤務生活的可行性。

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