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泰國黑工疑遭打死埋屍　2同鄉羈押禁見！主嫌仍否認涉案

▲苗栗泰國籍打黑工男疑被毆打致死和棄屍案，檢方今天第一波聲請羈押2名埋屍共犯獲准。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗泰國籍打黑工男阿二疑被毆打致死和棄屍案，檢方今天第一波聲請羈押2名埋屍共犯獲准。圖為死者臉書相片。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

泰國籍失聯黑工「阿二」日前在苗栗縣疑遭同鄉毆打、埋屍案，檢警陸續查獲7名泰籍男女，今（19日）天下午由法醫研究所解剖釐清死因。檢警初步認定至少有4名泰國籍男子涉嫌遺棄屍體罪，其中第一波落網、掩埋棄屍的2名男子，下午被檢方聲請羈押獲准，最後落網的主嫌「阿波」和棄屍共犯仍否認涉案，警方仍設法突破心防中。

警方調查，死者「阿二」9月14日晚間與多名以觀光名義、逃逸打黑工的同鄉，一起在公館鄉一處租屋處吃飯喝酒，席間不知何故疑似跟「阿波」爆發口角和肢體衝突，死者一度倒地被扶回房間休息，15日清晨同鄉發現他情況不對勁，緊急找來鄧姓雇主，確認已斷氣，最後眾人決定棄屍，由鄧男駕車載屍體、阿波等4名男同鄉和1名女同鄉，前往附近山區草叢挖洞掩埋。案發後，鄧姓雇主疑似潛逃前往大陸，去向和返程時間不明。

▲苗栗泰國籍打黑工男疑被毆打致死和棄屍案，檢方今天第一波聲請羈押2名埋屍共犯獲准。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗泰國籍打黑工男疑被毆打致死和棄屍案，檢方今天第一波聲請羈押2名埋屍共犯獲准。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

落網嫌犯供稱，根據泰國習俗，掩埋屍體前拍照可以向官方申請死亡證明，涉案黑工請女同鄉拍照後，透過死者在台女友，轉傳相片給死者在泰國的大女兒；死者女兒收到噩耗感覺事有蹊蹺，跨海尋求宜蘭一名王姓女通譯輾轉協助報案，苗栗警方17日、中秋節夜尋獲遺體並查獲5名（2男3女）打黑工的男女，今天清晨逮捕涉嫌行兇的「阿波」和1名棄屍共犯。據指出，阿波截至傍晚供詞反覆，仍堅稱沒有毆打死者，其他共犯宣稱只聽到死者跟阿波爭吵，檢警不排除有串證嫌疑。

▲苗栗泰國籍打黑工男疑被毆打致死和棄屍案，檢方今天第一波聲請羈押2名埋屍共犯獲准。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗地檢署發言人廖倪凰傍晚說，檢察官楊岳都指揮苗栗警分局偵辦苗栗縣公館鄉某外籍人士遺體遭掩埋案，業經拘提嫌疑人及詢問相關證人，認2位被告（17日查獲的2名男子），均涉刑法第247條之遺棄屍體罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，下午向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准，同步請法醫研究所解剖死者遺體中，進一步確認死因。

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