各縣市教師節禮品比較　嘉義縣市明年不送卡片改送600禮券

▲網友秀出各地教師節禮品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

有網友在知名論壇Dcard發文貼上2024年各縣市教師節禮品，舉凡現金、禮卷及高粱酒或是消除疲勞的筋膜槍，還是涼被都在清單內，但有些縣市僅有卡片一張或是沒發放的縣市，也陸續提出回應將在明年114年編列相關預算，希望在這特殊的節日可以讓教師族群能繼續懷抱熱情繼續教學。

▲嘉義市教師節禮品卡片一張 。（圖／記者翁伊森翻攝）

署名臺北市立大學 數學系的網友發文，下周六就是教師節了，祝各位老師教師節快樂，看到考績獎金進來，恭喜大家又熬過一年了。新北市教師節禮金今年還是1000元，有時候想想兒童節的經費可能都比教師節多，還好還有些乖巧的學生會寫卡片給老師，卡片價值比政府給的好多了!今年大家的教師節禮物是什麼呢?歡迎大家在底下留言分享交流。

▲嘉義市教師節禮品卡片一張 。（圖／記者翁伊森翻攝）

網友陸續回覆，「嘉義市什麼都沒有，黃敏惠市長卡片一張，已經拿去碎紙機了!」「臺南很可憐 六都中最少$330，還要靠家長會長衝到$500全聯」「嘉義縣卡片一張…」「苗栗國 500現金」「北市2000家長會送了按摩槍」「台南$330 還要自付$70湊到整數$400禮券」。

嘉義市府表示，每年均在敬師月辦理系列活動，以表達對辛勤教師的真誠致謝。除敬師賀卡、教師節表揚、敬師餐會、懸掛敬師旗，以及各校的敬師創意活動外，市府並且已於114年預算籌編發送每名教師600元敬師禮券。

▲嘉義縣教師節卡片相當貼心，需要由各校校長幫校內老師填姓名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，近期許多人討論全台縣市政府教師節禮物，嘉義縣政府過去曾發過禮券，但因為該作為缺乏條例支持，後來停止發放，目前已與教育處積極商討明年度教育預算，擬發放600元禮券給所有老師。