網熱議Uber One會員訂餐叫車比較貴　官方3點聲明澄清

▲網友熱議Uber One會員訂餐叫車比較貴，官方3點聲明澄清。（圖／Uber Eats提供）

記者黃士原／台北報導

近期「Uber One」訂閱制服務在社群平台掀起討論，有網友發現會員叫車、訂餐竟比非會員還貴，引發退訂潮。對此，Uber澄清，平台會不定期針對不同用戶提供一次性優惠，但Uber One會員則享有0元外送費、專屬優惠和商品折扣優惠，而且商品價格由商家制定，並且沒有區分會員與非會員。

近期在社群平台《Threads》有不少網友討論「Uber One」訂閱制服務，會員叫車、訂餐竟比非會員還貴，引發一股退訂潮。針對近日網路的謠傳，Uber平台澄清三點如下：

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一、商品價格由商家制定且會員與非會員一致：商家商品價格由商家自行設定，平台不介入。商家並無區分會員與非會員的商品價格功能。Uber One的「會員獨享優惠」（即僅有會員可不定時獲取之優惠）為會員提供更多的折扣機會，因此會員實際上可享有更低的價格。

二、平台外送費用：Uber Eats外送費用不區分會員與非會員差別式收費。外送費依當前供需情況可能即時動態更新，造成不同用戶、同一地區、同一時間、同一商家的外送費用差異。Uber One的「滿額無限次0元外送費」優惠（包括服務費最高100%折抵優惠），為會員符合資格的訂單提供0元外送費優惠及服務費最高100%折抵優惠。

三、促銷優惠：平台不定期針對不同用戶提供優惠，包括新用戶或回客用戶提供限時或一次性優惠，以激勵用戶使用平台訂購，此為常見的行銷作法。相較之下，Uber One會員除有機會享非會員用戶限時或不定期優惠外，亦享有長期優惠，例如符合資格訂單的0元外送費優惠，Uber App 搭乘行程享5%折扣，以及其他會員專屬優惠和商品折扣，這些通常具有更高的優惠價值，並僅提供給會員。

Uber表示，Uber One 會員自推出後不斷優化優惠方式，帶給平台消費者省更多的體驗。付費年訂閱制會員在今年上半年內節省下來的費用為年訂閱制會員1200元費用的3倍多，平均已經省下超過3800元，而平台會持續致力於會員溝通，促進對方案內容的了解與體驗。