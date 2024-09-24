快訊／新北永和某工地爆墜樓！員工邊喝酒邊工作…墜落當場死亡

▲新北市永和區永貞路一處工地發生墜樓事件。（圖／ETtoday資料照）

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市永和區永貞路一處工地24日下午1時50分發生墜樓事件！一名65歲李姓男子因不明原因墜樓。警消獲報到場處理，發現人已明顯死亡，據了解，李男為協力廠商的員工，剛出獄沒多久，邊工作邊喝酒，不久後就發生憾事，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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