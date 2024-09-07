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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

攻擊20多歲女隊員　陸上自衛隊士官遭逮捕

▲▼ 。（圖／翻攝Google Maps）

▲愛知縣春日井市軍營。（圖／翻攝Google Maps）

記者黃聖庭／綜合報導

日本陸上自衛隊一名士官5日遭逮捕，起因是試圖攻擊部隊中20多歲女性隊員，涉嫌殺人未遂。

陸上自衛隊表示，44歲嫌犯為第10工兵大隊二等陸曹（軍階等同中士）江夏克典，於今年7月31日晚間9時20分左右，在春日井駐屯地營舍內3樓的樓梯附近，投擲重物往下攻擊一名20多歲的女性隊員。

陸上自衛隊說明，雖然並未擊中被害者，但仍因涉嫌殺人未遂，被第130地區警務隊依法逮捕，將移交至名古屋地方檢察廳。

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