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社會 社會焦點 保障人權

停車積怨十餘年…鄰居命根子遭砍到剩皮！狠男賠錢減刑、延押2月

▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲澎湖一名男子因與鄰居長期有糾紛，持掃刀埋伏狂砍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者黃資真／高雄報導

澎湖一名葉姓男子與鄰居董家長期因停車、門口堆放物品產生糾紛，為了報復，於今年3月10日凌晨持刀埋伏，砍遍董姓男子全身，連陰莖近乎全斷裂，董兒為了制止也受傷，二審葉男被依殺人未遂判處8年6月、過失傷害拘役50日，並裁定自今(12日)起延押2月。

回顧此案，今年3月10日凌晨5時許，葉男持1年前自製的長柄掃刀（刀刃長21公分、刀柄長91公分），在董家門口前埋伏，見董男開門準備外出之際，朝其頭部揮砍，再直刺胸部、腹部、下體及四肢等處，導致董受有右側胸壁開放性傷口（約10公分）併創傷性氣胸、右肋骨骨折、右開放性血氣胸、右下肺撕裂傷、多重空腸橫斷傷、乙狀結腸橫斷傷、陰莖近乎全斷裂、尿道斷裂、腹部內出血、陰囊撕裂傷、背部穿透傷伴隨內出血、左大腿深度撕裂傷、左側大腿開放性傷口（約20公分）、頭皮、四肢及左側腰部多重擦挫傷撕裂傷等傷害。

在住家2樓的董兒聽聞爭吵聲，連忙下樓查看，發現父親全身是血被攻擊，葉男口中更叫喊「我被你欺負得很慘，我就是要讓你死」，立即上前試圖奪刀，拉扯過程中大腿右側也被戳傷，最後因葉男絆倒，掃刀才被搶下，但葉男毫無悔意，返家途中仍口出惡言「就是要讓他死」，而全身是傷的董男經送醫搶救後幸運撿回一命。

▲▼捅刀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一審審理時，董辯稱只是要教訓對方，讓他害怕昏倒而已，並無殺人犯意，但法官依據董的診斷證明書中，刺砍部位、力道、右胸傷口長達10公分，以及葉自述攻擊約4、5次，可見下手甚重，攻擊部位亦包含人體要害部位，故依殺人未遂罪處6年10月，過失傷害罪3月、得易科罰金。

葉男上訴指稱，經一審判決後已坦承全部犯行，並與董男、董兒以72萬元達成和解，又因雙方十餘年下來的通行糾紛，在長年積怨又無法搬離下，累積精神壓力過大，一時衝動犯罪，請求酌減刑期，高雄高分院考量葉男犯後態度改善，董家也表示願意給予從輕量刑的機會，殺人未遂改判8年6月，過失傷害拘役50日、得易科罰金。

不過，葉男自今年6月12日至9月11日第一次羈押期間屆滿，高雄高分院法官認為刑度既重，為規避未來確定後刑罰之執行，妨礙審判程序進行之可能性增加，有繼續羈押必要，自9月12日起延長羈押2月。

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