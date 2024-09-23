　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長健身房遭「包手男」開賓士猛撞　黃國昌：大家應共同譴責暴力

▲▼民眾黨團 召開 如何維持司法獨立 保障人權準大法官 請回答 記者會 陳昭姿 黃國昌 林國成 張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

網紅「館長」陳之漢經營的健身房「成吉思汗」，今年6月台中店才遭開車衝撞，23日上午10時林口店被43歲陳姓男子開車2度衝撞大門，整片玻璃全碎，目前已被逮捕帶返警局釐清案情。與陳之漢交情匪淺的民眾黨立委黃國昌下午表示，任何暴力行為都不該被容忍，希望能真正追查出幕後主使者。

針對陳之漢位於林口的健身房遭人開車衝撞，黃國昌23日下午於立法院中興大樓受訪時表示，「我覺得任何暴力行為都不應該被容忍，整個社會大家都應該共同譴責暴力，更重要的事情是，這種暴力攻擊行為的幕後主使人是誰？希望這次能真正追查出來」。

據調查，陳嫌今上午駕駛賓士轎車前往成吉思汗健身房林口店，下車時手中還拿著球棒，嘗試砸店，但用力之猛當場將球棒打斷，陳嫌見狀後隨手將斷裂的球棒一丟，跳回賓士車上，以倒車方式猛力撞向健身房大門，現場玻璃當場應聲碎裂，隨後駕車往新莊逃逸。警方獲報後立即展開追查，掌握陳嫌行蹤後，通知警力展開圍捕，於上午11時許將陳嫌攔截、逮捕歸案。

陳嫌在警方的押送下前往文化所偵訊，一下警車就見到媒體大陣仗守候，雙臂滿是刺青「包手」的陳嫌戴著眼鏡、身穿淺藍色POLO衫，神情略顯嚴肅，絲毫無沒有懼色。媒體追問「是有什麼不滿嗎？」陳嫌隨即脫口回答「我來給我自己討公道的」。記者繼續追問「討什麼公道？」但陳未再多說，隨後即遭警方帶進所內偵訊，詳細動機尚待進一步釐清。

不過稍早陳嫌的乾弟出現在警局門口，提到2年前館長在直播公開分享陳嫌的個資與前科，害陳嫌沒辦法正常生活找工作，所以心生不滿報復，「每個人都有過去嘛，難道館長沒有前科嗎？」希望館長可以出面解釋。

ET快訊
「小孩每天找爸爸」　錢帥君怒開轟：完全說不通
未出席陳喬恩婚禮　夏于喬認「沒收到邀請」：比較少聯絡
快訊／健身房遭撞！　館長回應了
快訊／12強棒球賽票價公布！
台北5間房被騙走　痛失8千萬
巨業客運曾撞死高一資優女　3年後又奪命…擬重罰120萬
快訊／40多歲國道警陳屍廁所　身上冒屍斑
5大銀房貸利率上揚　創金融海嘯後新高
台灣棒球世界第2　辜仲諒：職棒一直退步拖累排行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱泰源爆「賴清德罵彭啓明」道歉了　郭正亮揭問題：他只是說真相

柯文哲弊案救謝國樑？罷免燒不熱　朱立倫：賴清德別再鬥了

美日印澳對話「強烈反對武力破壞穩定」　府：持續貢獻良善力量

藍「志清龍王」翻轉南台灣？　綠委笑：小心畫虎不成反類犬

新北市府攜手議會「敬老獻藝歌仔戲」　 明日免費索票地點曝光

退總預算綠喊釋憲　許宇甄嗆卓榮泰：賴清德教你違法不編列嗎？

幕後／國安掌握大陸社群異常傳散「起底台獨網軍」　堆疊仇台情緒

中央租金補貼高過社宅工程款　羅智強轟本末倒置：只想發錢了事

館長健身房遭「包手男」開賓士猛撞　黃國昌：大家應共同譴責暴力

施景中稱柯文哲拒心電圖測BNT心肌炎　張啓楷翻2021年貼文：你失憶？

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

騎士突撞透明牆自摔？　仔細看「原來有安全島」

邱泰源爆「賴清德罵彭啓明」道歉了　郭正亮揭問題：他只是說真相

柯文哲弊案救謝國樑？罷免燒不熱　朱立倫：賴清德別再鬥了

美日印澳對話「強烈反對武力破壞穩定」　府：持續貢獻良善力量

藍「志清龍王」翻轉南台灣？　綠委笑：小心畫虎不成反類犬

新北市府攜手議會「敬老獻藝歌仔戲」　 明日免費索票地點曝光

退總預算綠喊釋憲　許宇甄嗆卓榮泰：賴清德教你違法不編列嗎？

幕後／國安掌握大陸社群異常傳散「起底台獨網軍」　堆疊仇台情緒

中央租金補貼高過社宅工程款　羅智強轟本末倒置：只想發錢了事

館長健身房遭「包手男」開賓士猛撞　黃國昌：大家應共同譴責暴力

施景中稱柯文哲拒心電圖測BNT心肌炎　張啓楷翻2021年貼文：你失憶？

邱泰源爆「賴清德罵彭啓明」道歉了　郭正亮揭問題：他只是說真相

台北大巨蛋漏水！　體育局要求遠雄10月底改善

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

26歲中國一姐陳雨菲想退休　被傳將加入印尼隊火速澄清

男子搏命「跨軌道爬月台」全被拍　台鐵報警：最重罰10萬元

陳艾琳化妝逛花市遭尪虧「長得有禮貌」！　她笑了：當誇獎收下

一份80元！他驚見三層分離「薄紙雞排」　千人傻了：紙飛雞

Suzuki「25年經典越野重機」傳明年改款　專利圖曝新車架、噴射化

首節團隊僅拿9分還贏球！　「王牌」MVP威爾森砍21分奪季後賽首勝

永慶房產集團聯手內政部地政司　9／20新竹、台南「防詐講座」揭最新房地產詐術

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

政治熱門新聞

豪雨狂炸全台！台北市緊急開設災害應變中心

受困維冠廢墟61小時　思樂冰妹妹長大了

陳智菡喊話回憶柯文哲疫情付出　醫師6點打臉：能扯的後腿都扯了

「柯文哲救了謝國樑」　成藍綠共識

少子化衝擊！志願役創6年新低　沈富雄建議：去「這國家」徵傭兵

北市景美溪、基隆河沿線水門關閉

不捨許家蓓癌逝　離職員工曝好老闆超暖故事：帥翻！

被爆「賴清德打電話罵人」　彭啟明還原真相

志願役估流失11個聯兵營　藍委憂3大危機

勞保基金傳收不抵支　勞動部：安全無虞

曝新青安成賴清德「執政地雷」　謝寒冰預言：年輕選票一定大失血

罷免投票倒數1個月　罷樑團體摧票手段曝

周思齊許願小巨蛋立碑　蔣萬安聽見了

藍營「志清龍王」翻轉南台灣？　吳靜怡：怎樣都比不過一個王義川

更多熱門

相關新聞

賓士男砸館長健身房！揮棒摔一跤　衝撞畫面曝光

賓士男砸館長健身房！揮棒摔一跤　衝撞畫面曝光

館長「陳之漢」經營的健身房「成吉思汗」23日上午遭人砸店！一名包手男手持木棍先下車砸玻璃，接著又開賓士倒車衝撞店面，男子砸店時，疑似用力過猛自摔在地，他犯後開車落跑，但仍遭警方圍捕到案，稍早衝撞畫面曝光。

醫稱柯拒測心肌炎　白委翻2021年貼文

醫稱柯拒測心肌炎　白委翻2021年貼文

開賓士衝撞成吉思汗　包手男乾弟曝動機

開賓士衝撞成吉思汗　包手男乾弟曝動機

民眾黨團要求大法官提名人做問卷

民眾黨團要求大法官提名人做問卷

開賓士撞館長健身房！包手男：我給我自己討公道

開賓士撞館長健身房！包手男：我給我自己討公道

關鍵字：

民眾黨立法院館長陳之漢黃國昌健身房

讀者迴響

熱門新聞

東海女學霸遭輾斃！弟弟攙扶阿嬤悲痛相驗

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

快訊／5張5-6月千萬發票無人領　最低花21元買飲料中大獎

愷樂41歲生日終於露面了

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚

汐止基隆河「水位快滿」

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

4月大男嬰拔管亡！家屬在保母家門口招魂

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

台銀黃金存摺刷2720元天價！砸10萬入手　不到一年賺逾4萬

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面