館長健身房遭「包手男」開賓士猛撞　黃國昌：大家應共同譴責暴力

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

網紅「館長」陳之漢經營的健身房「成吉思汗」，今年6月台中店才遭開車衝撞，23日上午10時林口店被43歲陳姓男子開車2度衝撞大門，整片玻璃全碎，目前已被逮捕帶返警局釐清案情。與陳之漢交情匪淺的民眾黨立委黃國昌下午表示，任何暴力行為都不該被容忍，希望能真正追查出幕後主使者。

針對陳之漢位於林口的健身房遭人開車衝撞，黃國昌23日下午於立法院中興大樓受訪時表示，「我覺得任何暴力行為都不應該被容忍，整個社會大家都應該共同譴責暴力，更重要的事情是，這種暴力攻擊行為的幕後主使人是誰？希望這次能真正追查出來」。

據調查，陳嫌今上午駕駛賓士轎車前往成吉思汗健身房林口店，下車時手中還拿著球棒，嘗試砸店，但用力之猛當場將球棒打斷，陳嫌見狀後隨手將斷裂的球棒一丟，跳回賓士車上，以倒車方式猛力撞向健身房大門，現場玻璃當場應聲碎裂，隨後駕車往新莊逃逸。警方獲報後立即展開追查，掌握陳嫌行蹤後，通知警力展開圍捕，於上午11時許將陳嫌攔截、逮捕歸案。

陳嫌在警方的押送下前往文化所偵訊，一下警車就見到媒體大陣仗守候，雙臂滿是刺青「包手」的陳嫌戴著眼鏡、身穿淺藍色POLO衫，神情略顯嚴肅，絲毫無沒有懼色。媒體追問「是有什麼不滿嗎？」陳嫌隨即脫口回答「我來給我自己討公道的」。記者繼續追問「討什麼公道？」但陳未再多說，隨後即遭警方帶進所內偵訊，詳細動機尚待進一步釐清。

不過稍早陳嫌的乾弟出現在警局門口，提到2年前館長在直播公開分享陳嫌的個資與前科，害陳嫌沒辦法正常生活找工作，所以心生不滿報復，「每個人都有過去嘛，難道館長沒有前科嗎？」希望館長可以出面解釋。