永和民宅「十三支」賭場被抄！　賭客逃無路

▲警方衝進賭場取締，8名賭客逃竄無路，乖乖回場子裡配合蒐證。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市永和成功路一段，某民宅私設十三支撲克賭場，永和分局獲報，經過多日蒐證，日前持搜索票，趁賭客進出、大門打開，衝入屋內取締，多名賭客欲逃竄，但前後門均有員警把守，全部落網；此次行動，警方逮捕鄭姓負責人與8名賭客，並查扣賭具、抽頭金與24萬元賭資，全案訊後賭客被依社維法裁處，鄭男則被移送地檢署偵辦。

永和分局日前接獲檢舉，指轄內成功路某處民宅出入複雜，到了晚上更是徹夜有各路人馬進進出出，還有半夜送檳榔、外賣的；警研判這是一處暗藏在民宅裡的地下賭場，經蒐證、確認，報請檢察官指揮偵辦，日前大批便衣警察持搜索票準備取締。

警方先派人把守住所有出入口，然後等某賭客進出，門打開時，迅雷不及掩耳衝進去，大喊一聲：「警察！不准動」，但多名賭客衝向後門，也有人爬窗，但能逃竄的地方都被員警堵死了，只好乖乖回到現場，配合警方蒐證。

▲員警趁賭客進出、門一打開就衝進去。

警方逮捕鄭姓負責人與8名賭客，當場查扣抽頭金1萬3,700元、賭資24萬元、賭具撲克牌、監視器等相關證物；偵訊時，鄭男坦承原本在福和橋下，揪老客戶聚賭抽頭，但該處被警方掃蕩後，想找個隱匿場所經營賭場，才在成功路租屋，經營撲克十三支賭場，他每小時抽頭200元，賭客比牌輸贏打槍，則抽500元，由於鄭男在新北市長期混跡賭場，賭友多，所以生意不錯。

全案訊後，8名賭客依社維法裁處；至於鄭男，則被依涉嫌賭博罪移送地檢署偵辦，警方強調，地下賭場是犯罪淵藪，對於轄內抽頭聚賭的犯行，絕不坐視，呼籲民眾切勿以身試法。



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