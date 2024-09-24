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靈媒破奇案！離婚5天狠殺妻　師姐隔空助警尋屍

陳信凱棄屍後，把推車、行李箱通通丟棄，下山時機車後方空無一物。（翻攝畫面）

▲陳信凱棄屍後，把推車、行李箱通通丟棄，下山時機車後方空無一物。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

3年多前，台中發生一起前夫殺害前妻後棄屍山區的命案。當時剛與前夫離婚5、6天的女子小蓉（化名）離奇失蹤，警方調閱監視器，發現前夫陳信凱從家裡運出一個大行李箱，懷疑她遭殺害，但因沒證據，無法將陳列為嫌犯，只能根據他的行跡漏夜搜山，最後在某宮廟師姐「視訊通靈」協助下，迅速尋獲屍體，終於讓陳俯首認罪。

2020年12月初，台中市五分局接獲一位老婦人報案，她說剛離婚的女兒小蓉失聯，手機也打不通，此案只能當成一般失蹤協尋，警方調閱監視器，發現小蓉29日返家後，就再也沒有她離開住家與社區的畫面。

陳信凱（左）與小蓉（右）離婚不到1週，就將她殺害棄屍。（翻攝陳信凱臉書）

▲陳信凱（左）與小蓉（右）離婚不到1週，就將她殺害棄屍。

對此，前夫陳信凱說，當天兩人吵架，他打了小蓉幾下，前妻負氣出走，可能走樓梯才沒被監視器拍到，問題是他們家住高樓層，不可能不搭電梯，警方懷疑他說謊；此外，就讀國小的孩子透露，媽媽好幾天沒回來，家裡一個大行李箱也不見了，孩子童言童語牽動警方敏感神經，於是案子交由偵查隊調查。

小隊長連偵傑（左）透過手機視訊，請通靈師姐（右）協助尋找屍體。

▲小隊長連偵傑（左）透過手機視訊，請通靈師姐（右）協助尋找屍體。

警方擴大調閱監視器畫面，發現小蓉失蹤後，陳信凱騎著一輛機車，後面綁著二輪推車進入社區，再出來時，推車上綁著一個大行李箱，警方懷疑藏屍，但苦無證據，幸好小蓉媽媽帶鑑識人員進入屋內蒐證，結果發現大門有強酸腐蝕痕跡，且客廳到廚房都有血跡反應與噴賤痕，警方立刻報警檢察官指揮偵辦。

陳信凱（中）被警方突破心防、坦承殺害前妻，偵訊後被移送法辦。（東森新聞提供）

▲陳信凱（中）被警方突破心防、坦承殺害前妻，偵訊後被移送法辦。

當時的偵查隊副隊長林宏霖說，陳信凱非常狡猾，辯稱為了丟棄家裡不要的舊衣服，才買推車，他將衣物丟棄野溪後，順手將行李箱與推車送給街友。警方明知他鬼扯也沒輒，而另一組人找到他載著行李箱，進入大坑山區某路口的畫面，可是，山上沒有監視器，他入山後到哪裡丟棄證物，無從查起。

承辦警官林宏霖（圖）表示，陳信凱非常狡猾，偵訊過程就像擠牙膏。（林慶祥攝）

▲承辦警官林宏霖（圖）表示，陳信凱非常狡猾，偵訊過程就像擠牙膏。

由於陳信凱不是嫌犯，問完話就得讓他走，如果他逃亡串供，怎麼辦？因此儘管天色已黑，警方還是漏夜搜山，但此舉猶如大海撈針！幸好一位小隊長連偵傑認識通靈的師姐，他用手機視訊方式，讓師姐觀看山上的狀況，師姐立刻感受到死者怨氣，「原靈」出竅，飛到現場，在死者指示下，告訴警方：「往草堆裡面走！」接著要小隊長「直走、向左轉」，居然很快找到屍體。

但陳信宏仍否認犯案，最後警方以他深愛的子女，打動其心中最柔軟的地方，才突破心防。林宏霖說，小蓉是政大畢業的才女，出版多本譯作，靠翻譯賺錢養家，但陳信凱是個有詐欺前科的洗碗工，為了錢兩人吵到離婚，最後因為妻子要他淨身出戶，又規定一個月只能探視兒女一次，他抓狂持球棒重擊前妻，又拿洗廁所的硫酸潑她的臉，再持菜刀狂砍對方27刀，這段不被看好的姊弟戀，竟然以死亡作為悲慘的結局；最後陳信凱因未與死者家屬達成和解、取得原諒，被判處無期徒刑定讞。

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