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背出ㄅㄆㄇ！他驚見課本「跟小時候不一樣」　一票人尷尬了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO驚訝注音符號，跟以前學的不同。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人發現，以前學的跟現在課本教得不一樣，因此困惑不已。一名網友驚呼，印象童年學注音符號，「ㄧㄨㄩ」是擺在中間，現在卻跑到最後面了。文章曝光後，多數網友則自嘲，「A-Z背很熟，ㄅㄆㄇ反而背得2266」；也有人說明「我小時候就有兩個版本了，不過我比較喜歡ㄧㄨㄩ在中間的」。

一名男網友在Dcard表示，最近看學校課本的ㄅㄆㄇ注音順序，似乎位置變得不一樣了，「ㄧㄨㄩ跟小時候的順序不同」，從中間跑到最後第三個，因此求問大家有無印象？

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文章曝光後，網友回應，「我學ㄧㄨㄩㄚㄛㄜㄝㄞㄟ」、「看一些資料給的幾乎都會把ㄧㄨㄩ放在後面」、「我小時候就有兩個版本了，不過我比較喜歡ㄧㄨㄩ在中間的」、「我是用注音歌來記順序的，ㄧㄨㄩ應該在中間吧」、「我記得ㄧㄨㄩ在中間，ㄦ是最後一個」、「一直都有，我自己背ㄧㄨㄩ在中間，但字典都是ㄧㄨㄩ在最後」。

留言串中，不少網友尷尬自首，「A-Z背很熟，ㄅㄆㄇ反而背得2266」、「還能記得幼稚園學的注音順序的人是神吧」、「31歲了還是無法搞懂順序」、「最好笑的是你隨機抽一個路人背，很常會漏掉一些」、「不知道為什麼前半段順序都不會忘，ㄚㄛㄜ後面就糊成一團了」、「完全忘記這東西了」、「我只能背到ㄓㄔㄕ，後面不會」。

對此，有網友解釋「ㄧㄨㄩ擺在前後都沒差，因為這三個是一個類別（介音），所以不論是先韻母再介音，或先介音再韻母，只要自己習慣就好」、「1919年：頒發ㄦ在最後面的版本（這時注音符號有ㄪ、ㄬ、ㄫ，沒有ㄜ。）；1920年：增加ㄜ；1928年：把ㄧ、ㄨ、ㄩ改到ㄦ後；1932年：廢除ㄪ、ㄬ、ㄫ，即現今注音符號表。」

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