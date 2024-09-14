「阿是穴」無固定位置！　居家按壓揉止痛有神效

▲▼花蓮慈院十總穴養生教學影片，最後一期邀請到中醫部黃俐瑜醫師分享「不可或缺的阿是穴」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中醫理論中，人體全身上下有365處正穴，很多民眾都覺得，透過穴道來調養身體，是很神奇的事情，但如果有人問說，全身穴道中最神奇的穴位是哪個？答案應該就是十總穴之中的「阿是穴」。所以，花蓮慈濟醫院中醫部十總穴養生教學影片，最後一期邀請到花蓮慈院中醫部黃俐瑜醫師分享，主題就是「不可或缺的阿是穴」。

十總穴是中醫養生、維持健康常用的10個穴位，而且還有專門敘述十總穴的歌訣。「頭項尋『列缺』，面口『合谷』收，『內關』心胸胃，肚腹『三里』留，脅肋尋『支溝』，腰背『委中』求，筋會『陽陵泉』，婦科『三陰交』，安胎『公孫』求，『阿是』不可缺。」

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從中醫流傳記載的歌訣敘述來看，明確寫著「阿是穴」是日常養生不可或缺的重要穴位，而阿是穴的神奇之處，就在於這個穴位沒有固定的位置。黃俐瑜醫師表示，阿是穴的由來要回溯到唐朝，當時有一位被譽為藥王的中國醫學家－孫思邈，相傳有一日他在家中撰寫中醫醫學名著《千金要方》的時候，鄰居突然來到家中，述說有位獵人身受重傷，昏迷急需治療，因此孫思邈立即趕往幾十里外的村莊救援。

經過孫思邈的醫治之後，傷患雖然甦醒過來，但是腿部仍然感到劇痛，後來嘗試了幾個傳統常用的止痛穴位，針灸許久還是無法止痛，所以，孫思邈耐心的在傷患腿上按了幾處；當按到膝關節右上部的時候，傷患突然大叫：「啊！是！就是這裡！」孫思邈便於此處施針，捻了幾下後，傷患的疼痛竟然止住了。之後傷患好奇的問這是什麼穴位？孫思邈幽默的回答：「你剛剛不是說啊是嗎？那就稱之為『阿是穴』吧！」從此阿是穴就廣為流傳，孫思邈也將阿是穴記載於《千金要方》之中。

▲花蓮慈院中醫副院長何宗融提醒，如果刺激某個穴道對身體有不適反應，請務必到合格的醫療院所，尋求中醫師的專業協助。

黃俐瑜醫師表示，阿是穴沒有固定的位置，也不依循經脈而行，要找尋阿是穴，就是在痛處局部做按壓，如果有酸、麻、脹、痛等感覺，或是疼痛得到舒緩，那個部位就是阿是穴。而阿是穴通常是由於氣血閉塞不通所導致，臨床上會在此處給予針刺或艾灸，有時候也可以使用按摩手法，就能緩解疼痛不適。

因為取穴簡單，不須遵照傳統經絡理論且效果迅速，尤其運用在止痛層面，所以阿是穴的使用在臨床上相當普遍，除了能治療皮、脈、肉、筋、骨的病症，也可運用於五臟六腑的治療。黃俐瑜醫師強調，針灸是需要高度醫療專業的行為，請民眾千萬不要在家自行嘗試！平常可以利用按壓揉的方式，或者吹風機吹到皮膚感到微微發熱即可，用這兩種方式來進行阿是穴的調理。

中醫運用經絡及穴道來調理身體的方式，已經在現代經過科學實證證實，但是花蓮慈院中醫副院長何宗融提醒，如果刺激某個穴道對身體有不適反應的話，請務必到合格的醫療院所，尋求中醫師的專業協助，日常也可以改用其他方式做保養。花蓮慈院中醫部未來將繼續分享專業易懂的衛教影片，在花蓮慈濟醫院YouTube頻道播出，每期都邀請到專業的中醫師，帶大家正確認識自己的身體與中醫理論，還有免費的居家養生秘訣，跟大家一起健康平安過生活。

