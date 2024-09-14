　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「阿是穴」無固定位置！　居家按壓揉止痛有神效

▲▼花蓮慈院十總穴養生教學影片，最後一期邀請到中醫部黃俐瑜醫師分享「不可或缺的阿是穴」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院十總穴養生教學影片，最後一期邀請到中醫部黃俐瑜醫師分享「不可或缺的阿是穴」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中醫理論中，人體全身上下有365處正穴，很多民眾都覺得，透過穴道來調養身體，是很神奇的事情，但如果有人問說，全身穴道中最神奇的穴位是哪個？答案應該就是十總穴之中的「阿是穴」。所以，花蓮慈濟醫院中醫部十總穴養生教學影片，最後一期邀請到花蓮慈院中醫部黃俐瑜醫師分享，主題就是「不可或缺的阿是穴」。

十總穴是中醫養生、維持健康常用的10個穴位，而且還有專門敘述十總穴的歌訣。「頭項尋『列缺』，面口『合谷』收，『內關』心胸胃，肚腹『三里』留，脅肋尋『支溝』，腰背『委中』求，筋會『陽陵泉』，婦科『三陰交』，安胎『公孫』求，『阿是』不可缺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮慈院十總穴養生教學影片，最後一期邀請到中醫部黃俐瑜醫師分享「不可或缺的阿是穴」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

從中醫流傳記載的歌訣敘述來看，明確寫著「阿是穴」是日常養生不可或缺的重要穴位，而阿是穴的神奇之處，就在於這個穴位沒有固定的位置。黃俐瑜醫師表示，阿是穴的由來要回溯到唐朝，當時有一位被譽為藥王的中國醫學家－孫思邈，相傳有一日他在家中撰寫中醫醫學名著《千金要方》的時候，鄰居突然來到家中，述說有位獵人身受重傷，昏迷急需治療，因此孫思邈立即趕往幾十里外的村莊救援。

經過孫思邈的醫治之後，傷患雖然甦醒過來，但是腿部仍然感到劇痛，後來嘗試了幾個傳統常用的止痛穴位，針灸許久還是無法止痛，所以，孫思邈耐心的在傷患腿上按了幾處；當按到膝關節右上部的時候，傷患突然大叫：「啊！是！就是這裡！」孫思邈便於此處施針，捻了幾下後，傷患的疼痛竟然止住了。之後傷患好奇的問這是什麼穴位？孫思邈幽默的回答：「你剛剛不是說啊是嗎？那就稱之為『阿是穴』吧！」從此阿是穴就廣為流傳，孫思邈也將阿是穴記載於《千金要方》之中。

▲▼花蓮慈院十總穴養生教學影片，最後一期邀請到中醫部黃俐瑜醫師分享「不可或缺的阿是穴」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院中醫副院長何宗融提醒，如果刺激某個穴道對身體有不適反應，請務必到合格的醫療院所，尋求中醫師的專業協助。

黃俐瑜醫師表示，阿是穴沒有固定的位置，也不依循經脈而行，要找尋阿是穴，就是在痛處局部做按壓，如果有酸、麻、脹、痛等感覺，或是疼痛得到舒緩，那個部位就是阿是穴。而阿是穴通常是由於氣血閉塞不通所導致，臨床上會在此處給予針刺或艾灸，有時候也可以使用按摩手法，就能緩解疼痛不適。

因為取穴簡單，不須遵照傳統經絡理論且效果迅速，尤其運用在止痛層面，所以阿是穴的使用在臨床上相當普遍，除了能治療皮、脈、肉、筋、骨的病症，也可運用於五臟六腑的治療。黃俐瑜醫師強調，針灸是需要高度醫療專業的行為，請民眾千萬不要在家自行嘗試！平常可以利用按壓揉的方式，或者吹風機吹到皮膚感到微微發熱即可，用這兩種方式來進行阿是穴的調理。

中醫運用經絡及穴道來調理身體的方式，已經在現代經過科學實證證實，但是花蓮慈院中醫副院長何宗融提醒，如果刺激某個穴道對身體有不適反應的話，請務必到合格的醫療院所，尋求中醫師的專業協助，日常也可以改用其他方式做保養。花蓮慈院中醫部未來將繼續分享專業易懂的衛教影片，在花蓮慈濟醫院YouTube頻道播出，每期都邀請到專業的中醫師，帶大家正確認識自己的身體與中醫理論，還有免費的居家養生秘訣，跟大家一起健康平安過生活。
 

ET快訊
年薪260萬！　竹科女工程師淪上司小三
2025超高齡社會來臨　台灣準備好了嗎？
快訊／雨彈狂炸！市場天花板坍塌　攤商：不用做生意了
快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！
快訊／恐怖瞬間曝！兒子墜樓亡　女兒趕回家媽媽才知
快訊／大雷雨強灌「台中機場暫停地面作業」　航班延誤
「王陽明到底在邱什麼」酷炫忍很久全說了：不懂　釣出本尊回應了
史上最慘！　U23中華隊確定第八名作收
紅色薄紗睡衣女墜樓　摔落鐵皮屋頂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「最靈驗月老」台中樂成宮辦聯誼　400單身男女來了

快訊／國家警報狂響「15縣市豪大雨特報」　大雷雨灌2地

國旅太慘！各縣市「負評排名」出爐　墾丁、高雄、台南墊底

快訊／大雷雨強灌「台中機場暫停地面作業」　航班延誤

「阿是穴」無固定位置！　居家按壓揉止痛有神效

台灣ETC輸出獲國際肯定　遠通老總獲「卓越企業領袖獎」

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」　全場羨煞：躺平了

快訊／國家警報大響「大雷雨襲2地」　暴雨警戒區出爐

快訊／雨區再擴大　15縣市大雨特報

情侶烤肉遇強風「火燒眉毛」險失明　眼睛挖出鐵絲、炭渣和蟲子

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

邦喬飛拍MV意外救人一命　成功勸阻跳橋女

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

7歲妹獨自辦理Check in　流利義大利語和員工對談

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

S.H.E出道23年「被拱合體唱大巨蛋」　Selina：唱給兒子聽就心滿意足了

「最靈驗月老」台中樂成宮辦聯誼　400單身男女來了

快訊／國家警報狂響「15縣市豪大雨特報」　大雷雨灌2地

國旅太慘！各縣市「負評排名」出爐　墾丁、高雄、台南墊底

快訊／大雷雨強灌「台中機場暫停地面作業」　航班延誤

「阿是穴」無固定位置！　居家按壓揉止痛有神效

台灣ETC輸出獲國際肯定　遠通老總獲「卓越企業領袖獎」

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」　全場羨煞：躺平了

快訊／國家警報大響「大雷雨襲2地」　暴雨警戒區出爐

快訊／雨區再擴大　15縣市大雨特報

情侶烤肉遇強風「火燒眉毛」險失明　眼睛挖出鐵絲、炭渣和蟲子

陸8月失業率上升0.1%　官員：畢業生進入勞動市場

中秋倍思親　雲林二監懇親活動...受刑人洗腳謝母恩

歐陽妮妮嫁張書豪3月宣布懷孕！　歐陽娜娜感動哭：我跟娣娣當阿姨了

投資飆股慘被騙230萬　車手也是被害人「應徵快遞變共犯」

幕後／柯文哲涉弊案衝擊藍綠白版圖　小草四散成「第三勢力」再起生機

貸不到先租屋　高雄最熱門租屋區6000元有找

調酒控激推！中山區4.8星海島風酒吧　招牌「茶味特調」一喝上癮

高獲利必詐騙！枋寮分局長帶領宣導團隊　走進獅子鄉辦詐騙座談會

台維斯盃中波對決力拚升級　「夜市球王」曾俊欣第1點遭逆轉飲恨

女網友控不二糕餅有蟑螂　蛋黃酥同業指出1處太詭異

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

成吉思汗客人遭壓頸　館長直播回應了

年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏爛整片1年就過世

LINE「打2字」比已讀不回敷衍　一票年輕人愛講　

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

快訊／雨區擴大「14縣市大雨特報」　半個台灣中獎

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

即／花蓮台9線164.5k土石流！雙向阻斷

快訊／3縣市大雨特報　一路下到入夜

天哭星衝擊！　中秋後「4生肖一路衰到年底」

H級女優「圖書館野戰」台大喊告　成人平台反擊

新竹女碩士援交年收百萬！　前夫翻臉提告

「28人烤肉趴」公司只給1萬！網曝超狂清單：一定飽

他做一產業月薪48K　親戚卻超看不起

中秋沒連假「下周一準備請假嗎」！一票人爽了

更多熱門

相關新聞

黃偉哲親錄語音結合消防單位至仁德特力屋宣導

黃偉哲親錄語音結合消防單位至仁德特力屋宣導

台南市消防局第五大隊仁德分隊特別結合特力屋，在店內消防器材櫃位向民眾解說住宅式火災警報器的功能及自己購買安裝的重要性，希望藉由現場詳細的解說，讓民眾能夠更了解住警器的功用，也能讓民眾面對面提出疑問並向其解惑。

小果蠅好多！天然誘捕器省錢健康

小果蠅好多！天然誘捕器省錢健康

紙絹、水墨變香氛蠟居家質感升級

紙絹、水墨變香氛蠟居家質感升級

日Dyson回台不能用？代理商回應

日Dyson回台不能用？代理商回應

蟑螂肆虐！3天然精油自製防禦網

蟑螂肆虐！3天然精油自製防禦網

關鍵字：

神奇止痛穴固定位置阿是穴居家按壓吹風機

讀者迴響

熱門新聞

全裸情侶玩泡泡浴墜樓亡　家長驚：乖乖女竟抽大麻

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」他21字護愛

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

成吉思汗客人遭壓頸　館長直播回應了

年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏爛整片1年就過世

LINE「打2字」比已讀不回敷衍　一票年輕人愛講　

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

《原子少年》成員爆渣男！網紅女友淚揭5女受害

即／高雄驚傳墜樓　母女17樓墜下雙亡

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

快訊／雨區擴大「14縣市大雨特報」　半個台灣中獎

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

更多

最夯影音

更多

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面