吳鴻麟獎學金嘉惠逾4千名桃園學子　今年首設「體育特別獎」

▲「吳鴻麟先生紀念獎學金」頒獎典禮，前縣長吳伯雄（中）和兒子吳志揚（左）、吳志剛。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「吳鴻麟先生紀念獎學金」頒獎典禮，22日於桃園市政府大禮堂舉行。吳鴻麟先生的孫子、前桃園縣長吳志揚於臉書發文指出，阿公吳鴻麟的獎學金辦理迄今34年，大學生每名二萬元、高中高職生每名一萬元，受惠學子高達4,000多人，是桃園市私人捐贈額度最高、頒發名額最多的獎學金。

市長張善政表示，前縣長吳鴻麟在其任內推動許多重要建設，並富含漢學及醫學底蘊，嘉惠地方無數，為帶動桃園發展的重要人物。感謝伯仲文教基金會董事長吳伯雄傳承前縣長的愛心，捐贈獎學金予市府，造福在地學子。

另外，102年度獲得吳鴻麟獎學金的獲獎者胡正杰先生，現職德州儀器客戶經理，今日也捐出10萬元回饋給「吳鴻麟先生紀念獎學金」，盼拋磚引玉，嘉惠更多學子。胡正杰表示，自己從吳鴻麟獎學金獲得一份被鼓勵及肯定的能量，受益良多，並相當欽佩此獎學金精神，在人生有所成就後，回饋鄉里並鼓勵學子，很榮幸自己能夠成為捐款人，也期勉受獎生在生活中保持自信與熱情，持續突破自我，往後若有機會時也能盡微薄之力回饋於社會。

市府教育局表示，本(113)年度吳鴻麟先生紀念獎學金除有優秀學生及1組績優體育團隊獲獎外，並包含7位才藝及技藝方面優異表現者，以鼓勵所有同學適性發展找到最適合自己的路。

另外，今年首設的「吳鴻麟獎學金體育特別獎」頒贈予國立體育大學羽球隊，並由蟬聯兩屆奧運羽球雙打金牌的國立體育大學專技副教授李洋代表受獎，期盼持續培訓選手大放異彩，傳承成功經驗。此外，長期致力於推廣羽球運動的桃園市體育總會羽球委員會主委梁永聰，除了長期贊助南崁高中、光明國中及大溪國小共18位潛力選手，也特別捐出羽球相關用品，響應本次體育特別獎的善舉。

包括：臺北市議員吳志剛、桃園市議員陳美梅、伯仲文教基金會董事長吳伯雄及夫人吳戴美玉、前桃園縣長吳志揚及夫人洪秀華、前桃園縣長許信良、市府教育局長劉仲成、青年局長侯佳齡、桃園市體育總會羽球委員會主委梁永聰及總幹事蘇榮立、國立體育大學專技副教授李洋、中華民國無任所大使吳運東、仁愛之家董事長李建榮、德州儀器客戶經理胡正杰及佛光山桃園講堂住持覺元法師等均一同出席。