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加拿大廚師售「自殺工具包」！全球1200人購買　紐西蘭再現第5死

▲加拿大華裔廚師拉奧在網上販售「自殺工具包」導致多人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大華裔廚師拉奧（左）在網上販售「自殺工具包」導致多人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

加拿大華裔廚師拉奧（Kenneth Law）去年被警方發現在網上販售「自殺工具包」，顧客群除了遍布40多國外，銷售量目前更已破1200宗。紐西蘭驗屍官康寧漢（Alexandra Cunninghame）近日又揭露一名與拉奧網路販售自殺工具包有關連的死者，這是該國自此類工具包流入以來的第5起死亡案例。

根據《法新社》報導，康寧漢近日調查發現，一名25歲女子在收到從網路商店訂購的包裹後，於2022年4月在奧克蘭一家旅館自殺，而這家網路商店與拉奧有關，雖然無法確認包裹內是否真的裝有供這名女子自殺的物品，但她指出，「紐西蘭嚴格限制這種藥物，因此不易取得」。

事實上，康寧漢先前已認定，紐西蘭有一名40歲私人健身教練與3名年齡介於18至21歲之間的學生向拉奧購買「自殺工具包」後輕生。加拿大警方認為，拉奧從2020年到去年被捕期間，向40多個國家的顧客販售了1200個「自殺工具包」，而他的顧客群還特別鎖定網路上的弱勢群體。

加拿大檢察官聲稱，這些工具包裡含有一種食品添加劑，人們一旦誤食就有可能致命。加拿大當局在去年5月逮捕拉奧後，對其提出14項謀殺罪及另外14項協助或輔導自殺罪，不過拉奧否認了這些指控。

在國際刑警組織（INTERPOL）的警告下，其他幾個國家也陸續展開調查。英國警方表示，當地有至少272人從拉奧的網站上購買了產品，並導致其中88人死亡。義大利則已確認9名買家的身份，至少一名受害者死亡。

警方表示，來自加拿大的受害者有男有女，年齡介於16歲到36歲之間。驗屍官補充，紐西蘭自殺防治辦公室已要求網路服務供應商封鎖拉奧在當地的網站。

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