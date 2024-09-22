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花蓮成立重機械特殊救援隊　集結民力第一時間投入救災

▲▼為提升緊急防災能力，花蓮縣重機械防災協會成立特殊救援隊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲為提升緊急防災能力，花蓮縣重機械防災協會成立特殊救援隊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

適逢921大地震25周年，為整合花蓮縣防災鏈，提升緊急防災能力，花蓮縣重機械防災協會21日於消防訓練大樓舉辦特殊救援隊成立大會，縣長徐榛蔚到場表達肯定與支持，感謝業界自主凝聚防災共識，為守護花蓮安全盡心努力。

徐榛蔚表示，感謝花蓮縣重機械防災協會的大力協助，集結民間業界的重機械和設備成立特殊救援隊，讓消防防災能量增加生力軍。花蓮位於環太平洋地震帶，複合式災難時常接連發生，因此災害發生時如何第一時間救援，以及災後快速復建便是關鍵。

▲▼為提升緊急防災能力，花蓮縣重機械防災協會成立特殊救援隊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，縣府近年強化許多消防救災的硬體設施，例如特種搜救隊訓練基地、防災教育館、各消防分隊的高低救助訓練塔、規劃中的新城鄉警消合署辦公室等，讓花蓮成為東台灣最大的消防訓練中心。但軟體的防災共識及團隊凝聚力更是至關重要，感謝民間的防災力量支援公部門有限資源，不管在防災宣導或在第一線救災的義消及志工，都是花蓮救災的重要後盾，現在加上花蓮縣重機械防災協會更如虎添翼，希望協會與消防局之後維持長期人員訓練及分工合作，讓災害救援更加順利。

▲▼為提升緊急防災能力，花蓮縣重機械防災協會成立特殊救援隊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣重機械防災協會理事長張銘偉在花蓮從事勞工安全教育十多年，從基礎訓練到專業技能課程，培育花蓮消防、營造、建設等各產業人士，除了熟悉機械相關業者之外，與消防單位也有密切配合，在勞工教育路程中，深感花蓮地區面臨重大災難時，必須在第一時間整合調動所有資源，尤其是重機械設備，可以快速有效率進行救援工作，因此希望結合大家力量，成立重機械防災協會，架構花蓮緊急防災網絡。

▲▼為提升緊急防災能力，花蓮縣重機械防災協會成立特殊救援隊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮地區重機械防災的需求在今年尤其迫切，像是0403地震，造成多棟建築物倒塌，緊急時刻需要重機械到場，才能順利拆除避免災害擴大。另外，前不久凱米颱風過境，強大風雨爆發嚴重土石流，此時更加需要重機械進行清除工作。因此，為了在緊急時刻搶得救援黃金時刻，降低災害損失及人員傷亡，平時整合花蓮縣內重機械設備資源，做好人員訓練萬全準備，將會對於救災、防災有很大幫助。

▲▼為提升緊急防災能力，花蓮縣重機械防災協會成立特殊救援隊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

張銘偉理事長表示，花蓮縣重機械防災協會之後將以防災訓練及教育整合為主，讓花蓮縣防災系統更加完善，同時積極辦理各項防災教育，推動防災交流活動等，希望整合花蓮縣重機械資源，配合人員專業訓練，平時即為防災技能做充足準備，面對突如其來的緊急災難時，在第一時間有足夠的設備及人力，進行緊急救災，將災害降到最低。

▲▼為提升緊急防災能力，花蓮縣重機械防災協會成立特殊救援隊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣重機械防災協會會員包括建築、機械等相關產業人士籌組完成，歷經近一年時間整合聯繫，未來將集合各方專業技能及機械設備，為花蓮重機械防災救援做最完善的準備。

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