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大陸 大陸焦點 特派現場

50萬分之一機率！1歲男童腹部莫名腫脹　檢查後竟是「小寶寶」

（示意圖／pixabay）

▲男童肚子裡居然有個「小寶寶」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸湖南湘潭近期發生一起罕見病例！當地一名1歲5個月的男童杜軒軒（化名）因肚子莫名脹大，被父母帶到湖南省人民醫院就診。結果醫生發現他的腹腔內有一個直徑達13厘米的巨大混合密度囊性腫塊，佔據了腹腔的大部分空間。手術切除後，醫師發現，這個腫塊竟然是個有著雙手雙腳、頭部尚未發育完全的胎兒。

綜合陸媒報導，三個月前，杜軒軒的父母發現軒軒右上腹部較大，起初以為是進食過多所致，並未在意。隨著時間推移，軒軒的肚子越來越大，且經常哭鬧，這才引起父母的警覺，帶他到醫院檢查。

經檢查後發現有腫塊的存在，醫師同時也確認軒軒體內的腫瘤有破裂出血、壓迫腹內重要器官的風險，需立即手術切除，於是急忙幫軒軒進行手術移除。

經過專家團隊的精心治療，軒軒成功移除掉這個腫塊。但醫師後續在病理切片檢查中，發現這個切除的「腫物」竟然有完整的雙手雙腳、背部以及尚未發育完全的頭部。主刀醫生閻大益主任解釋，這其實是寄生胎，也稱為胎中胎，是一種罕見的先天性疾病，發病率約為新生兒的50萬分之一。

▲▼ 。（圖／）

▲醫師緊急為男童施行「寄生胎」切除手術。（圖／翻攝自微博）

據了解，寄生胎是指在本應發育為雙胞胎或多胞胎的情況下，只有一個胚胎正常發育，另一個發育異常的（較小的）胎兒被包裹進發育正常的（較大的）胎兒體內。寄生胎與寄主是孿生兄弟或姐妹，但由於發育不完全，無法獨立生存，需要依賴寄主提供營養。杜軒軒體內的胚胎屬於內生性寄生胎，發生率極低。

報導中也提到，寄生胎大多在出生後一年內被發現，目前文獻記載的最大年齡為60歲。在絕大多數情況下，患兒體內只有一個單一的寄生胎，極少數病例中，患兒體內可能有多個寄生胎。大多數寄生胎發生在腹部，其中80%位於腹膜後，其他罕見的發生部位包括顱腔、縱隔、陰囊、盆腔等。

過去印度也曾出現類似案例，當地一名出生僅三週的女嬰因腹部肿大，被發現腹內有8個寄生胎。經過約90分鐘的手術，醫生成功將所有寄生胎切除，女嬰目前正在康復中。

醫師也提醒，被「寄宿」的嬰兒通常表現為腹部明顯比同齡孩子大，寄生胎可能隨著寄主的成長而增大。大多數患兒在幼年時會出現不適症狀，如腹部脹大、疼痛、進食困難等，應及時就醫。

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