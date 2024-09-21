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台東3死中毒案「托福松過高」！親友稱小米是送的　專家驚揭1疑點

▲▼衛福部9/19召開記者會說明台東蝸牛小米粽中毒案後續，公布食餘驗出托福松。（圖／記者陳煥丞攝）

▲衛福部9/19召開記者會說明台東蝸牛小米粽中毒案後續，公布食餘驗出托福松。（圖／記者陳煥丞攝）

記者閔文昱／綜合報導

台東蝸牛小米粽食品中毒案造成12人中毒，其中3人死亡。衛福部食藥署20日指出，5樣食材定量分析中，以小米的托福松濃度異常高，目前可排除是食材的農藥殘留帶入，可能是誤用或蓄意添加機率增加。對此，有專家與農民也訝異表示，小米的種植並不需要使用托福松這種農藥，檢警目前仍在追查食材來源。

衛福部食藥署與台東縣衛生局19日針對小米粽案再採集第二批檢體，包括搗米臼內殘留小米粉、鹽、 味精、醬油、廚房置物櫃內已開封外袋標示法台寶(芬普尼)及蒸煮鍋塗抹拭子，20日完成檢驗分析，其中搗米臼內殘留小米粉檢出托福松 1323 mg/kg、蒸煮鍋塗抹拭子檢出微量托福松、其餘檢體則均未檢出托福松。

▲▼食藥署公布檢驗結果。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布檢驗結果。（圖／食藥署提供，下同）

食藥署副署長林金富坦言，先前有提出3種可能性，包括食材農藥殘留、誤用或是蓄意添加，但由於由於托福松濃度過高，目前可合理排除食材本身農藥殘留。換言之，可能是誤用或蓄意添加機率增加。

針對檢測結果，農業部台東區農業改良場副場長盧柏松驚訝表示，托福松主要是用於除蟲，並非種植小米推薦的用藥。即使在小米田裡撒托福松，也需要等到溶化後植物才能吸收，而植物吸收後的含量不會那麼高。

▲▼蝸牛小米粽「托福松」檢驗之數據。（圖／食藥署提供）

許多栽種小米的農民也對此感到驚訝，他們表示，由於小米的主要農害是鳥類，而非害蟲，因此他們不可能會使用托福松這種農藥。而且，小米幾乎都是有機栽培，主要採用人工或自動設備來趕走鳥類。

另一方面，首名死者曾姓阿嬤的親友曾向檢警表示，製作小米粽所使用的小米是別人送的。因此，台東地檢署主任檢察官陳妍萩表示，目前會繼續查證各種食材脈絡與流向，並以追查食材流向及脈絡為偵辦重點。

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3死中毒案「托福松過高」！親友稱小米是送的　專家驚揭1疑點

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