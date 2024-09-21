「搗米臼殘留小米粉」農藥量飆高　食藥署：恐是人為機率增

▲食藥署公布第二批檢體檢驗結果。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／台北報導

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落傳出集體食物中毒案件，目前懷疑是「蝸牛小米粽」釀禍。衛福部食藥署20日指出，5樣食材定量分析中，以小米的托福松濃度異常高。食藥署與台東縣衛生局19日再帶回第二批檢體中，檢出搗米臼內殘留小米粉檢出托福松為1323 mg/kg，蒸煮鍋塗抹拭子則是微量。食藥署副署長林金富表示，目前可排除是食材的農藥殘留。換言之，可能是誤用或蓄意添加機率增加。

衛福部食藥署與台東縣衛生局19日針對小米粽案再採集第二批檢體，包括搗米臼內殘留小米粉、鹽、 味精、醬油、廚房置物櫃內已開封外袋標示法台寶(芬普尼)及蒸煮鍋塗抹拭子， 今(21)日完成檢驗分析。林金富說明，搗米臼內殘留小米粉檢出托福松 1323 mg/kg、蒸煮鍋塗抹拭子檢出微量托福松、其餘檢體則均未檢出托福松。

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▲食藥署公布檢驗結果。（圖／食藥署提供）

林金富指出，20日記者會上公布的小米托福松濃度異常高，而第二批檢體的殘留小米粉濃度也達到1323ppm，兩者看起來是有關連性的，其餘食材部份雖然有在粽子中檢出，但可能因為一起煮，導致交叉汙染，而目前抽驗未煮所剩下的小米粉，驗出的數值相當高，推論小米粉當時含有的托福松含量已相當高。

林金富提到，先前有提出3種可能性，包括食材農藥殘留、誤用或是蓄意添加。但他表示，合理推測，可排除食材本身農藥殘留。他說明，後續會將相關檢驗結果交由送樣單位，也就是台東縣衛生局，行政稽查已告一段落，若台東縣或檢調指揮辦案的部分有需要，會再配合稽查。

根據食藥署資料顯示，近3年（111年至113年7月）後市場檢驗農藥托福松總件數為1萬2390件，共41件檢出（檢出率0.33%）；其中，不合格為11件，檢出托福松農藥的濃度範圍0.01-0.51 ppm (mg/kg)。也就是說，過去在後市場的檢出濃度數據與小米粽案的檢體相較，後者濃度異常高。