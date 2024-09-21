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文學改編影視新手法！陳嘉玲、鄭花甲都是全新主角　原作：非常喜歡

▲▼文化部即日起至明年2月26日，推出「光浪台流：文學改編影視特展」，展覽由國立台灣文學館策劃，匯集台灣10年來，超過20組文學改編影視的代表作，如《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》、《天橋上的魔術師》等深受大眾喜愛的作品。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部推出「光浪台流：文學改編影視特展」，其中也揭開文學改編的新手法。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文學改編影視是常見的創作手法，不過從紙本躍上大螢幕，也會面臨意想不到的考驗和驚喜，甚至需要創造全新角色來詮釋。台劇《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》都是成功的案例，這兩部作品注入了全新改編手法，也就是「創造全新主角」，電視劇的鄭花甲、陳嘉玲，都不是原著中的角色，透過創造主角來說故事的方式，也讓原著作家表示「很喜歡！」

▲▼文化部即日起至明年2月26日，推出「光浪台流：文學改編影視特展」，展覽由國立台灣文學館策劃，匯集台灣10年來，超過20組文學改編影視的代表作，如《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》、《天橋上的魔術師》等深受大眾喜愛的作品。（圖／記者林育綾攝）

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▲特展現場還有美術道具。（圖／記者林育綾攝）

文化部推出「光浪台流：文學改編影視特展」，由國立台灣文學館策劃，匯集台灣10年來，超過20組文學改編影視的代表作，如《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》、《天橋上的魔術師》、《八尺門的辯護人》等深受大眾喜愛的作品。

展覽現場除了有影視作品片段、劇照，還有美術道具，讓觀眾深入了解創作者背後投入的心血，見證他們如何大膽顛覆傳統，結合有生命力的台灣文學作品，讓台灣文化在國際舞台上大放異彩。

▲▼文化部即日起至明年2月26日，推出「光浪台流：文學改編影視特展」，展覽由國立台灣文學館策劃，匯集台灣10年來，超過20組文學改編影視的代表作，如《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》、《天橋上的魔術師》等深受大眾喜愛的作品。（圖／記者林育綾攝）

▲策展人林欣怡分享文學改編新手法。（圖／記者林育綾攝）

策展人林欣怡笑說自己是「電視兒童」，靠著多年來喜歡看各種影視作品以及過人的記憶力、組織分析能力，爬梳各種改編神作，分享每部作品改編和轉譯的手法、型態，並挖掘製作的幕後花絮和私藏道具。

她介紹，曾經爆紅的懷舊感台劇《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》，都屬於全新改編手法，不像典型找一部小說，盡量貼近原作的角色、故事情節來影視化，而是創造「全新主角」來詮釋。

林欣怡說，在兩部作品原作當中，並沒有特定的主角，鄭花甲、陳嘉玲都是為了影視化而全新創造的角色，透過他們來說故事，也傳遞作品的核心內容。

▲▼文化部即日起至明年2月26日，推出「光浪台流：文學改編影視特展」，展覽由國立台灣文學館策劃，匯集台灣10年來，超過20組文學改編影視的代表作，如《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》、《天橋上的魔術師》等深受大眾喜愛的作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《俗女養成記》透過創造出「陳嘉玲」，訴說大齡女子如何回歸內心反思，踏上自己的英雄旅程。（圖／記者林育綾攝）

▲▼文化部推出「光浪台流：文學改編影視特展」。（圖／記者林育綾攝）

林欣怡說明，《俗女養成記》原先是作者江鵝在進入熟女階段後，沒房、沒結婚、沒小孩，思索著自己如何期待成為一位「淑女」，卻活成「俗女」，而開始回溯童年，獲得一票同齡層的共鳴往事而出版成書。

搬上電視劇時，導演及編劇群透過創造出「陳嘉玲」，訴說一名大齡女一路在社會奮鬥後，面臨人生的困惑和質疑，裸辭後回來探索自身內在，並踏上屬於她的「英雄旅程」。

儘管「大人版嘉玲」的故事情節幾乎是虛構，但原作江鵝當時稱讚，整齣戲沒有偏離原作的核心精神，導演和編劇們透過改編，創造出一個靠近「最大公約數」的版本，讓她很敬佩；加上由「女神」謝盈萱來飾演，讓她開心興奮了好一段日子。

▲▼文化部推出「光浪台流：文學改編影視特展」。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部推出「光浪台流：文學改編影視特展」。（圖／記者林育綾攝）

另外像是《花甲男孩轉大人》，根據小說《花甲男孩》改編，在原著中其實沒有特定的主角，為了電視劇而創造出「鄭花甲」。原作楊富閔也說，當初有參與改編的討論，自己也非常喜歡這樣的呈現。

除了文學改編，也有不少網路人氣IP作品影視化，像是《可不可以，你也剛好喜歡我》、《我吃了那男孩一整年的早餐》，都是將網路社群互動融入改編作品中。另外靈異類題材也意外受歡迎，像是大師兄的《你好，我是接體員》散文，融合了恐怖、溫馨、社會反思，改編成舞台劇，都是相當有創意的跨界改編型態。

▲▼文化部即日起至明年2月26日，推出「光浪台流：文學改編影視特展」，展覽由國立台灣文學館策劃，匯集台灣10年來，超過20組文學改編影視的代表作，如《花甲男孩轉大人》、《俗女養成記》、《天橋上的魔術師》等深受大眾喜愛的作品。（圖／記者林育綾攝）

▲「光浪台流：文學改編影視特展」即日起至明年2月26日，在文化部藝廊展出。（圖／記者林育綾攝）

「光浪台流：文學改編影視特展」即日起至明年2月26日，在文化部藝廊展出，開放時間為周一至周五9點到下午6點，免費參觀，對於台流影視娛樂、文學有興趣的民眾可把握機會。

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