賓士男酒駕「想偷開650m」…警追問有喝嗎？他神回曝違規行為

記者邱中岳／台北報導

北市警中正一分局仁愛路派出所警員，在6日晚上11時許，於金山南路一段附近攔查1名賓士駕駛，盤查時發現身上飄散出濃厚酒味，警員詢問是否有喝酒，男子回答「一點點」，警員立刻要求其下車受檢，最後酒測值達0.59mg/L，男子坦承，因為將車停在餐敘的地點旁停車場，離住處不到1公里的路程，所以貪圖方便直接酒駕回家。

警方調查，63歲的潘姓男子，平時從事服務業工作，在6日晚上與朋友相約在中山區長安東路上餐敘，將賓士車停在餐廳旁邊的停車場，席間喝了酒，但是想到隔天上班要使用車輛，所以心存僥倖、貪圖方便，認為住處離餐廳不到一公里，所以直接酒駕開車上路。

▲潘男餐敘喝酒，自認住家離餐廳650公尺，僥倖開車上路遭查獲酒駕。(圖／記者邱中岳翻攝）

潘姓駕駛行經北市中正區金山南路、八德路口，中正一分局仁愛路派出所警員見其車速緩慢、在臨檢站前還想停在路邊不敢往前行駛，立刻上前盤查潘姓駕駛，車窗拉下後卻飄散出濃厚酒味，警員詢問是否有喝酒，潘則回答「一點點」，警方立刻要求潘姓男子下車接受酒精檢測，最後酒測值達0.59mg/L。

潘姓男子供稱，餐敘過程有喝酒，但是因為考慮隔天早上上班要使用車輛，餐敘地點又離中正區的住處僅650公尺，所以為了才心存僥倖開車上路返家，但最後仍遭警方查獲酒駕，訊後依照公共危險罪嫌移送法辦。

▲潘姓駕駛車速緩慢，見臨檢站又想停在路邊，詭異舉動讓警方上前盤查，最後解測值0.59。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方呼籲，酒後駕車易造成嚴重傷亡，且處罰甚鉅，民眾切勿以身試法，酒後除以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式取代自行駕車外，更要留意飲酒隔日之宿醉，一定要有充分的休息時間，完全代謝體內酒精後，才可以開車或騎車，以維護用路人安全。

據悉，男子所開的賓士轎車為E200，2024年新款車價就要294萬起，變速箱系統為 9速手自排，排氣量為1999cc，並非強調動力型能車款，但從中控台延伸至副駕駛座前方的超大觸控玻璃螢幕，搭配貫穿冷氣出風口造型的全景式內裝照明燈條，讓整體座艙充滿科技氛圍。