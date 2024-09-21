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秋分來了！命理師示警「4生肖要避災」　1杯白開水就能求財

（示意圖／翻攝自pexels）

▲明天即是「秋分」，秋分過後，北半球開始晝短夜長，氣溫也逐漸降低。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

明（22）日即將迎來24節氣的「秋分」。對此，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，秋分4生肖需避災，準備白開水迎財運。而清水孟國際塔羅雲蔚老師則指出，有3個生肖在秋分節氣財運最旺。

清水孟國際塔羅小孟老師解釋，今年秋分在9月22日，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。這時有以下幾個禁忌要當心：

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1.不宜穿露背裝

秋分開始天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。

2.諸事不宜：

秋分諸事不宜，不宜搬家、入厝、結婚、宴客。

3.注意用火：

秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。

4.不宜吃冰冷食材：

秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒睡眠較差，腸胃不適。

小孟老師還提醒，以下4生肖需注意健康：

1.屬豬：注意腦血管。

2.屬猴：注意跌倒與筋骨。

3.屬羊：注意腸胃不順。

4.屬馬：注意感冒與身體轉寒。

此外，小孟老師還公布秋分開財方法：「古人說秋分祭月，因此可選在9月21日跨9月22日晚上12：00，用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。」

而清水孟國際塔羅雲蔚老師則指出，有3個生肖在秋分節氣財運最旺：

第3名：虎

秋分期間，水氣漸盛，生肖屬虎者的行動力和決斷力顯著提升，工作上充滿幹勁，容易開拓新機會，迎來突破；事業上，屬虎者容易得到上司肯定及同事支持，升職、加薪機會增加，財運自然跟著上升；此外，這個月的社交運不錯，有機會結識到對自己事業有幫助的人士，進一步擴大財源；投資方面，屬虎者能果斷出擊，把握短期盈利機會，從而提升整體財富。

第2名：雞

秋分期間，生肖屬雞者的工作效率提升，頭腦清晰，決策果斷，有利於推動新計劃或拓展事業版圖；財運方面，屬雞者的投資眼光獨到，能夠把握市場脈動，適時調整資金配置，從而獲得可觀的收益；職場上也容易得到貴人支持，事業發展順利，帶來穩定的收入來源；此外，良好的人際關係促進了合作機會，財源廣進，這段時間建議積極參與業務洽談與合作，財富將有所累積。

第1名：牛

進入秋分，生肖屬牛者在事業上表現出色，容易得到上司和同事的肯定，工作上的機會增多；此時，適合進行理財規劃和投資，收益穩定且逐漸增長；貴人相助，容易遇到良好的合作夥伴，合作項目進展順利，收入提升，加上自身踏實穩健的作風，財務狀況顯著改善。宜抓住機會積極拓展財源，不僅能累積財富，更有機會達成目標。以此來看，秋分時期的財運旺盛，是屬牛者一個大好時機。

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