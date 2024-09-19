林口長庚攜手桃園市文化局支持地景藝術　留駐「汲光片羽」

▲長庚轉運站前的「汲光片羽」地景藝術品。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園地景藝術節活動於龜山區舉行，以「迴．龜」為主題，分為上、下龜山兩個場域，展出23件裝置藝術作品；位於「上龜山」展區之一的長庚轉運站前廣場草地的「汲光片羽」藝術品，林口長庚18日與文化局合作辦理認養儀式，讓「汲光片羽」藝術品於展期後亦能留駐長庚轉運站一段時日，持續陶冶來院民眾的心靈。

▲地景藝術品「汲光片羽」認養儀式(左七為唐連成副局長、左八為林口長庚陳建宗院長) （圖／林口長庚提供）

認養儀式由林口長庚陳建宗院長與桃園市文化局唐連成副局長共同主持，並邀請創作者步赫里森藝術團隊親自到場向民眾講解創作理念。唐副局長表示，本年度桃園市地景藝術節以「迴．龜」為題策展，希望打造桃園為「人文藝術之谷」，也謝謝林口長庚提供場地與延長展期，讓更多民眾都能欣賞到美的藝術品。

林口長庚陳建宗院長表示，長庚醫院自創院以來，除致力提供尖端卓越的醫療技術與優質醫療服務外，更重視全人醫療的身心靈照顧，故在轉運站建置設計時即已融入三個大型的裝置藝術品，配合本次地景藝術節，感謝市府與藝術團隊更提升長庚醫院整體景觀層次，希望美麗的藝術品不只是在展期期間能被欣賞，故再與文化局合作辦理認養程序，以實際行動支持在地藝術。

2024桃園地景藝術節展期將持續到9月29日，長庚轉運站配合此次活動，在展期期間(即日起至9/29)都有「地景節打卡9折」、「消費抽IPAD」，及每週四在媲美電影院規格的「長庚國際會議中心」免費欣賞電影強片等活動，歡迎全國各地民眾前來參與盛會。