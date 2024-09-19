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危害全球逾20萬台裝置！　美：偵破中國駭客網路

駭客示意圖（圖／達志／示意圖）

文／中央社

美國司法部18日表示，司法部已搗毀一個影響全球逾20萬台裝置的網路攻擊網絡，稱該網絡是由獲中國政府支持的駭客運作。

綜合法新社和路透社報導，根據美國的聲明，這種惡意軟體感染了多種消費者裝置，包括路由器、照相機、數位攝影機及網路儲存裝置，整體網絡被稱為「殭屍網路」（botnet）。

聲明指出：「殭屍網路裝置受到中華人民共和國國家資助的駭客影響，這些駭客替總部位於北京的永信至誠科技集團（Integrity Technology Group）工作，外界稱之為『亞麻颱風』（Flax Typhoon）。

聲明補充表示，美國當局在一場法院授權的行動中「掌控駭客的電腦基礎設施」，癱瘓該網絡。

近年來，一些國家，特別是美國，曾對所謂中國政府所支持，針對這些國家的政府、軍隊和企業的協調駭客活動示警，北京當局否認這些指控。

在今天公布的諮詢報告中，英國、加拿大、澳洲和紐西蘭的網路官員也指控永信至誠科技集團是惡意網路行動的幕後黑手，並稱截至今年6月，該組織已危害全球超過25萬台裝置。

美國當局今年2月表示，他們已瓦解一個名為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的駭客網絡，該網絡應中國要求，鎖定水處理廠和運輸系統等關鍵公共基礎設施。

微軟公司（Microsoft）去年8月表示，「亞麻颱風」從2021年中開始活躍，鎖定數十個台灣政府機構，可能對其進行情蒐活動。

司法部聲明指出，美國聯邦調查局（FBI）的調查證實了微軟的調查結果，還說該殭屍網絡曾「成功攻擊過多個美國和外國企業、大學、政府機構、通訊供應商和媒體機構」。

中國駐華府大使館透過聲明指責美國當局「妄下結論，對中國進行無端指控」，稱北京當局打擊「各種形式的網路攻擊」。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）指出，FBI將持續對抗中國駭客。

他說，對付「亞麻颱風」的行動「僅是更長期戰鬥中的其中一回合」。

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