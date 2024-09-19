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金阿波羅呼叫器「不到中國設廠」原因曝　美方要求軍情合作

▲黎巴嫩真主黨的呼叫器（BB Call）集體爆炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨的呼叫器集體爆炸。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

黎巴嫩武裝組織真主黨成員使用的呼叫器集體爆炸導致多人死傷，台灣金阿波羅公司捲入製造生產該型號呼叫器的風波。對此，公司董事長許清光18日二度發聲強調「100%非台灣製造」，並將跨國提告。媒體人黃揚明指出，金阿波羅在中國完全沒有生產鏈的原因，其實是被美國官方要求在軍情領域合作。

黃揚明18日在臉書提到，台媒曾在2011年7月專題訪問過金阿波羅，標題為《金阿波羅　用對講機扣住FBI的心》。他引述自己的消息來源透露，金阿波羅在呼叫器式微的時代力拚改變經營模式，轉進「高機敏領域呼叫器」領域。

當時正好一家全球知名大廠停廠呼叫器，美方轉而向金阿波羅提出合作，用於「軍情、警消、醫護」等領域，但其中一項生產合作要件，便是「不能在中國生產或代工」。

相關訊息在該則13年前的專題報導中可獲證實，金阿波羅不前往中國設廠，反而留在台灣，與代工廠合作，「需求主要集中在歐美的情報、消防、國防等單位。因為當災難來臨時，手機基地台往往不是線路塞爆就是故障，這時無線對講機就是最穩固的選擇。而對講機還有一特性，可以輕易做到一對多下達指令，對於維安、特勤、打火，有絕對必要。」

黃揚明表示，消息來源說，金阿波羅當年對自己開發的產品想當有自信，直接提供10年的產品保固，因為進軍國際市場後，許多合作對象一試成主顧。

不過對於黎巴嫩真主黨呼叫器集體爆炸事件，金阿波羅是否知情或涉案仍有待釐清，目前傳言較有可能是以色列情報局「摩薩德」攔截該批原訂運給真主黨的呼叫器，在內部安裝爆裂物及爆炸引信，運給真主黨後，再透過遠端駭入，啟動爆炸訊號才將其引爆。

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