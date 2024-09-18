快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　雷雨灌2地

▲午後降雨不斷。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨範圍擴大，中央氣象署今（18日）下午3時45分針對7縣市發布大雨特報，並針對苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，低窪地區慎防淹水。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台中、嘉義以南地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲7縣市發布大雨特報 。（圖／氣象署提供）

苗栗縣、台中市大雷雨則持續至下午5時0分，氣象署提醒，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署表示，今日桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

▲苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：18日下午至18日晚上

＊大雨：苗栗縣山區、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

大雷雨即時訊息

影響時間：18日白天

＊警戒區域

苗栗縣：苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、泰安鄉

台中市：北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、和平區