失聯移工人口來到8.6萬新高　學者喊話：反對開放外籍鐘點工

▲民團反對勞動部移工試辦計畫開放「外籍鐘點居服員」，尤其在我國失聯移工人口數已來到8.6萬新高的此刻。（圖／實習記者歐承翰攝）

實習記者歐承翰／台北報導

日前傳出勞動部將於9月起施行「移工試辦計畫」，擴大適用對象至所有滿65歲的長者，且放寬至「短時數或臨時性照顧需求者」，更可提供「非照顧性質服務」，如同形成「外籍鐘點居服員、家庭幫傭」。對此，台北大學社工系副教授王品7日痛批，「這計畫是來扯長照2.0的後腿」，恐讓過去8年的努力歸零。此外，她也提出3點呼籲，要求勞動部優先保障本國勞工權益。

王品表示，移工人力成本便宜，薪資水平低於國人，人力供應源源不絕，還能任意配送到全國各地，而國人受限於家庭所在地，就業地點範圍有限，若是便宜的鐘點移工進場，勢必會瓜分國人長照、居家照顧、托育或清潔的工作機會，恐引發失業潮。

她強調，「這計畫就是來扯長照2.0後腿」，鐘點移工的衝擊，恐讓過去8年所打造的長照服務網崩解，甚至直接歸零，因為網狀結構的服務，需要有規模經濟才能夠存活，一旦需求被瓜分，長照人力的薪資就會下降，若是國人無法從居家服務網養家活口，將導致居家服務網破洞，人力退場。

擁有10年家事服務資歷的林佩瑩分享，她長年服務銀髮家庭，盡心配合也得到長者滿意，卻曾經遇過家屬表明可以借用親友的外籍看護工，以低價幫忙打掃，因此倉促與她揮別，導致頓失收入。她說，由於許多從事家事清潔工作的工會會員，是家中主要或唯一的家計負擔者，勞動部的新政策勢必會減少大家的收入，破壞家庭生計。

王品怒轟，「勞動部連自己的本業都做不好」，始終無法有效控管失聯移工的問題，根據移民署統計，去年失聯移工達到新高8萬6千人，平均每天有17人失聯，其中「外籍看護工」為第二大的失聯人口，佔所有引進移工的13％；勞動部也無法管控家護移工的工作狀況，是否有從事許可外的工作，而這次「鐘點移工政策」就是家庭內的服務工作，會不會再有一波濫用潮？

王品提出三點呼籲呼勞動部，第一，外籍看護工必須視為照顧的補充性人力，勞動部應謹守移工僅服務「有嚴重依賴照護需要之失能者」的原則。若是一味地推動倚賴外勞的長照政策，將毀壞未來國人仰仗的公共長照服務系統；第二，輕易開放「不須照顧的健康長者」運用外籍看護、外籍幫傭，勢必對本國從事家事服務、清潔、照顧、保母等工作之基層勞工，尤其是眾多女性，造成嚴重打擊。勞動部的施政，應以優先保障本國勞工的就業機會為前提；第三，勞動部應妥善解決移工失聯人數攀升卻束手無策的嚴重問題，集中資源和精力防堵移工管理漏洞，再來談進一步開放外籍勞工，在還未有效解決失聯移工問題前，不應再以「放寬外籍勞工引進標準」，當做勞動部的政績！

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