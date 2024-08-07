　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

失聯移工人口來到8.6萬新高　學者3點喊話：反對勞動部開放外籍鐘點工

▲▼反對勞動部移工試辦計畫開放「外籍鐘點居服員」記者會。（圖／實習記者歐承翰攝）

▲民團反對勞動部移工試辦計畫開放「外籍鐘點居服員」，尤其在我國失聯移工人口數已來到8.6萬新高的此刻。（圖／實習記者歐承翰攝）

實習記者歐承翰／台北報導

日前傳出勞動部將於9月起施行「移工試辦計畫」，擴大適用對象至所有滿65歲的長者，且放寬至「短時數或臨時性照顧需求者」，更可提供「非照顧性質服務」，如同形成「外籍鐘點居服員、家庭幫傭」。對此，台北大學社工系副教授王品7日痛批，「這計畫是來扯長照2.0的後腿」，恐讓過去8年的努力歸零。此外，她也提出3點呼籲，要求勞動部優先保障本國勞工權益。

王品表示，移工人力成本便宜，薪資水平低於國人，人力供應源源不絕，還能任意配送到全國各地，而國人受限於家庭所在地，就業地點範圍有限，若是便宜的鐘點移工進場，勢必會瓜分國人長照、居家照顧、托育或清潔的工作機會，恐引發失業潮。

她強調，「這計畫就是來扯長照2.0後腿」，鐘點移工的衝擊，恐讓過去8年所打造的長照服務網崩解，甚至直接歸零，因為網狀結構的服務，需要有規模經濟才能夠存活，一旦需求被瓜分，長照人力的薪資就會下降，若是國人無法從居家服務網養家活口，將導致居家服務網破洞，人力退場。

擁有10年家事服務資歷的林佩瑩分享，她長年服務銀髮家庭，盡心配合也得到長者滿意，卻曾經遇過家屬表明可以借用親友的外籍看護工，以低價幫忙打掃，因此倉促與她揮別，導致頓失收入。她說，由於許多從事家事清潔工作的工會會員，是家中主要或唯一的家計負擔者，勞動部的新政策勢必會減少大家的收入，破壞家庭生計。

王品怒轟，「勞動部連自己的本業都做不好」，始終無法有效控管失聯移工的問題，根據移民署統計，去年失聯移工達到新高8萬6千人，平均每天有17人失聯，其中「外籍看護工」為第二大的失聯人口，佔所有引進移工的13％；勞動部也無法管控家護移工的工作狀況，是否有從事許可外的工作，而這次「鐘點移工政策」就是家庭內的服務工作，會不會再有一波濫用潮？

王品提出三點呼籲呼勞動部，第一，外籍看護工必須視為照顧的補充性人力，勞動部應謹守移工僅服務「有嚴重依賴照護需要之失能者」的原則。若是一味地推動倚賴外勞的長照政策，將毀壞未來國人仰仗的公共長照服務系統；第二，輕易開放「不須照顧的健康長者」運用外籍看護、外籍幫傭，勢必對本國從事家事服務、清潔、照顧、保母等工作之基層勞工，尤其是眾多女性，造成嚴重打擊。勞動部的施政，應以優先保障本國勞工的就業機會為前提；第三，勞動部應妥善解決移工失聯人數攀升卻束手無策的嚴重問題，集中資源和精力防堵移工管理漏洞，再來談進一步開放外籍勞工，在還未有效解決失聯移工問題前，不應再以「放寬外籍勞工引進標準」，當做勞動部的政績！

還想看更多...

►勞動部擬推移工多元陪伴照顧服務　挨批「預判長照3.0死刑」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
二度「罷捷」啟動！他喊拚3500份連署　黃捷回應
快訊／國家警報響！15縣市大雨特報　大雷雨轟2地
快訊／國台辦設「台獨頑固分子」專欄網　10人名單置頂
歸國被問1句！李洋錯愕糾正「會出大事」　周天成、王齊麟憋笑
「李洋行動踢爆運動協會弊病」　周玉蔻轟：賴清德聽到了嗎
「準瑪莉亞」直直衝！　日氣象廳路徑曝：最快今晚成颱
最好的父親節禮物！胡姓釣客女兒飛奔擁抱　爸爸眼眶泛紅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

二度「罷捷」！他喊掃除黃賊拚3500份連署　黃捷冷回：問心無愧

大法官談總統國情報告勸和解　鍾佳濱：充分說明相關法條違憲

蔣萬安稱「台北選手」惹議　北市嗆別雙標：賴清德、陳其邁也說過

對彭蒙惠滿滿感謝與不捨　柯文哲：如鑽石般「終其一生閃耀光芒」

失聯移工人口來到8.6萬新高　學者喊話：反對開放外籍鐘點工

轟藍白「把憲法法庭當直播帶風向」　民進黨團5回應國改釋憲案

柯文哲過完生日慘了？　媒體人爆「檢方動作」：隨時成偵字案被告

新黨衝立院聲援翁曉玲　嗆台獨卒仔「是不是中國人你爸說了算」

陳念琴巴黎奧運奪牌　卓榮泰：對抗生命逆境帶來希望與感動

彭蒙惠「用一生教導大家如何愛台灣」　卓榮泰：她的精神永存

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

開車會合朋友還在拖？　駕駛用廣播喊：快出來

二度「罷捷」！他喊掃除黃賊拚3500份連署　黃捷冷回：問心無愧

大法官談總統國情報告勸和解　鍾佳濱：充分說明相關法條違憲

蔣萬安稱「台北選手」惹議　北市嗆別雙標：賴清德、陳其邁也說過

對彭蒙惠滿滿感謝與不捨　柯文哲：如鑽石般「終其一生閃耀光芒」

失聯移工人口來到8.6萬新高　學者喊話：反對開放外籍鐘點工

轟藍白「把憲法法庭當直播帶風向」　民進黨團5回應國改釋憲案

柯文哲過完生日慘了？　媒體人爆「檢方動作」：隨時成偵字案被告

新黨衝立院聲援翁曉玲　嗆台獨卒仔「是不是中國人你爸說了算」

陳念琴巴黎奧運奪牌　卓榮泰：對抗生命逆境帶來希望與感動

彭蒙惠「用一生教導大家如何愛台灣」　卓榮泰：她的精神永存

快訊／台南關廟區工人墜落飼料槽　消防吊掛救援送醫

2024台灣文博會台南開跑！700攤位規模最大　「夜觀光模式」玩到晚

大稻埕480秒煙火8／10壓軸上映！3點啟動表演　碧潭、淡水各有2場

七夕如何高級放閃？同香調心機表愛意簡直太曖昧

三菱「最入門小車」宣告明年停產　全品牌陣容只賣休旅車

二度「罷捷」！他喊掃除黃賊拚3500份連署　黃捷冷回：問心無愧

女星剛訂婚就被迫「捐28顆卵給小姑」！　4毒姑婚禮竟丟4400紅包羞辱

基北區5所公立高中仍有137個缺額　明星私校也續招

開箱李洋千萬新家　自曝：9成時間與女友在這裡

快訊／國家警報響！15縣市大雨特報　大雷雨轟2地

政治熱門新聞

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

「李洋用行動踢爆運動協會弊病」　周玉蔻轟：賴清德聽到心聲了嗎

影／賴清德機上廣播獻聲歡迎奧運選手歸國　台灣選手拿手機搶拍

顧立雄被稱「鋼鐵公爵」　日媒形容：擊敗拿破崙的威靈頓公爵

護照免簽減少5國　外交部：不排除中國施壓

快訊／賴清德聽取114年總預算報告　還債金額1415億元創24年最高

謝國樑3大隱患！　罷樑關鍵時間曝

轟國會改革言詞辯論「綠能你不能」　國民黨團：憲法法庭變憲法科

稱王齊麟台北選手遭罵　蔣：別政治操作

高虹安遭停職半俸也沒了　內政部：過去案例都不給薪

快訊／無懼國際拳總「抹黑」　林郁婷持續備戰：感謝大家關心

凌濤怒飆外交官連黨內都反彈？　藍駐美酸：假客觀真分化

陳世軒批尤伯祥刻意政治攻擊

明年「打詐」經費增4.8倍　住宅補貼200億元！租金補助75萬戶受惠

更多熱門

相關新聞

勞動部擬推移工多元陪伴照顧服務　挨批「預判長照3.0死刑」

勞動部擬推移工多元陪伴照顧服務　挨批「預判長照3.0死刑」

為回應長者照護需求及減輕一般家庭照顧負擔，勞動部規劃「移工多元陪伴照顧服務試辦計畫」，預定今年9月修正發布，但引來相關團體批評，因當中除了擴大使用對象至所有年滿65歲以上健康長者，更放寬至「短時數或臨時性照顧需求者」且可提供供「非照顧性質之服務」，形同創造了「外籍鐘點居服員」、「外籍鐘點家庭幫傭」二個新職種，恐衝擊本國基層勞工的就業市場，甚至預判長照3.0的死刑。

王品10品牌父親節優惠整理包

王品10品牌父親節優惠整理包

男違規左轉遭攔　一車全是失聯移工...慘了　

男違規左轉遭攔　一車全是失聯移工...慘了　

凱米颱風災後重勞動部南分署釋出1449個臨工職缺

凱米颱風災後重勞動部南分署釋出1449個臨工職缺

新制勞退H1狂賺5398.7億元　每位勞工分紅4.2萬

新制勞退H1狂賺5398.7億元　每位勞工分紅4.2萬

關鍵字：

王品失聯移工勞動部外籍鐘點工鐘點移工

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

護理師鬼母性侵12歲兒　逼聞小屁股肛門味

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面