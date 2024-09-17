獨／「火雲邪神」被上銬！暗夜醉鬧高雄大街　酒瓶爆頭滿臉血　　

記者吳奕靖／高雄報導

星爺電影《功夫》的角色人物「火雲邪神」現身高雄？不過這次他真的有點狼狽，一名男子疑似因為喝了酒，在騎樓拿酒瓶砸破自己的頭，滿地、滿臉血，民眾路過時看到非常驚慌立即報警，警方到場後，他仍然情緒激動，為保護他的安全，將他壓制並且上銬管束，同時請救護車前來。

▲一名外型酷似「火雲邪神」的男子被員警的如來神掌壓制 。（圖／記者吳奕靖攝）

今天（17日）凌晨1時40分，警方接獲報案表示在前金區自立一路上有男子情緒激動，且手部有流血情形需要協助。巡邏警組到場後發現45歲的男子，因爲情緒激動以玻璃瓶割傷手指自傷，眼見情況可能失控，員警無法順利安撫，所以後續員警將他壓制上銬保護管束，配合救護人員將該男子送往醫院治療包紮。

▲男子被上手銬後，被救護人員抬上擔架進救護車 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲滿地的酒瓶碎玻璃以及鮮血 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過整個過程超過10分鐘，也都被路邊的民眾都拍了下來，民眾表示這名男子一開始是在騎樓喝酒，但不知道突然間怎麼了，情緒大變！拿起酒瓶先是砸向自己的頭部，當場鮮血直流，然後就從騎樓跑到路上咆哮，聲音大到連在巷子尾正在烤肉的民眾都跑出來看，目擊整個過程，而且由於警方到場之後，他還不願意配合，所以員警用「大外割」方式將他摔倒在地，同時2名員警將他壓制上銬，進行保護管束。

但這名男子由於外形酷似周星馳電影《功夫》當中角色「火雲邪神」，民眾說難道他是在練鐵頭功？還是在大街展醉拳？一時間也搞不清楚，但不管是不是真的有練功，雙拳還是難敵四手！民眾私下也說，可能員警有練如來神掌當中的「萬佛朝宗」，才能讓他敗下陣來。

