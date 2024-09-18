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別小看呼叫器台廠金阿波羅！「美食街」有他們1產品：很常看到

▲▼黎巴嫩真主黨傳呼機集體爆炸，傳呼機是台灣製造。（圖／翻攝X、路透）

▲黎巴嫩真主黨集體爆炸的傳呼機是台灣製造。（圖／翻攝X、路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

黎巴嫩真主黨成員用於通訊的呼叫器（BB Call），17日下午傳出幾乎「同時間爆炸」，造成超過10人死亡、4000人受傷。據悉，這批呼叫器，是台灣製造商「Gold Apollo」（金阿波羅）的產品。就有網友指出，其實平常就常看到這家製造商的另一樣產品，那就是百貨公司美食街店家常用的「取餐呼叫器」。

爆炸案發生後，外媒根據爆炸毀損的傳呼機背面製造資訊解析，發現這批呼叫器全部來自台灣新北汐止的金阿波羅公司製造，台灣在這場中東緊張衝突中，以令人出乎意料的角度出現在國際視野當中。該呼叫器的型號應為AR-924。根據金阿波羅官網資訊，AR-924的電池是可拆卸的，採用的是鋰電池，但不清楚電池容量。

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粉專「IEObserve 國際經濟觀察」18日清晨就發文，「你各位，不要小看金阿波羅，原來平常很常看到他們家的產品。」文中貼出一張截圖，截圖中有4款取餐呼叫器，都是百貨公司、大賣場美食街常見的款式。

貼文一出，網友紛紛留言打趣，「以後每次取餐都以飛奔的速度還給櫃台」、「原來等餐是這麼危險的事情（誤」。不過，粉專也留言曝光金阿波羅的購物平台連結直呼，「人家是做無線通訊器材的，不是做炸彈，大家不要做奇怪的聯想。」

從購物平台連結可見，金阿波羅有製造無線呼叫器（取餐呼叫系統）、餐廳服務鈴系統、個人照顧系統（老人、傷患照顧系統）、廚房呼叫系統。其中，一套10入的取餐呼叫器價格是25000～27000元左右。

▲▼ 。（圖／翻攝自購物平台）

▲常見的取餐呼叫器是金阿波羅熱賣產品之一。（圖／翻攝自購物平台）

根據104人力銀行資訊，金阿波羅股份有限公司資本額為1億元，成立於1995年，主要以研發設計製造生產無線通信產品為主，近年因應市場需求，產品服務範圍擴及餐廳、消防單為及護照系統等，公司員工人數不到40人。

另外，稍早《ETtoday新聞雲》記者致電廠商詢問，金阿波羅公司初步指出，18日早上接獲消息後，內部有緊急開會，但由於公司只是製造商，初步研判應是在出貨以後、送抵黎巴嫩期間遭第三方動手腳，才有可能在同時間引爆。金阿波羅還指出，目前公司官網疑似遭到駭客攻擊，已經無法正常顯示，後續完成釐清後，公司將會發布澄清聲明，對外作出完整回應。

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