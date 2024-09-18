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女特助飛上枝頭成「台灣地王媳婦」：很多人以為我是愛他的錢

王婉玲（左）對本刊表示，林鴻南長年對她家暴又外遇。

▲王婉玲（左）對本刊表示，林鴻南長年對她家暴又外遇。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

宏泰集團掌門人林鴻南與妻子王婉玲夫妻失和撕破臉告上法院，曾是林鴻南特助的王婉玲，向本刊親吐25年豪門婚姻背後苦水。

千億宏泰集團事業版圖以金融、建設為主，創辦人林堉璘投資眼光精準，被業界形容是「台灣土地公」，也有「台灣地王」的稱號，全台知名豪宅仁愛路「帝寶」就是出自他之手，甚至早在30多年前，就買下現今威秀影城、ATT 4 FUN、NEO 19到群益金融大樓，高達1.1萬坪的信義計畫區土地，是台灣地產業界的第一把交椅，2018年辭世那年，以58億美元（新台幣約1,709億元）資產登上《富比士》（Forbes）台灣富豪榜第3名。

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本刊調查，宏泰林家透過至少30間投資公司，交叉持有旗下公開上市櫃的宏泰人壽、宏盛建設、群益證券和安泰銀行等公司，以及至少市值2,000億元的土地，在海外也有不少產業，如中國寧波有造鎮開發案、紐西蘭有林業，澳洲則持有土地，可以說是台灣企業界真正的豪門世家。

今年57歲的林鴻南，是林堉璘3子，6年前林堉璘過世後，就全面接掌父親一手創立的事業帝國，行事作風被業界形容為霸氣、精明，做起生意來精打細算，相當嚴謹，誠如王婉玲所述，林鴻南生活節儉，這從他曾跟本刊記者自述出席記者會時，腳下所穿皮鞋僅不到200元就可看出。

1999年10月7日，當時年僅33歲的林鴻南，和擔任他特助的王婉玲相戀而步入禮堂。林堉璘見兒子完成終身大事，相當開心，林家三代為此齊聚一堂，本該隆重舉辦的婚禮，在林堉璘決議下，將酒席從百桌減為10桌，省下的200萬元，全數捐出做為當年912地震賑災，婚後，兩人育有2子1女。

「很多人以為我嫁給他是愛他的錢，但我從當年當他特助月薪15萬元，到30年後還是15萬元，我沒多拿一毛錢，林鴻南除了支付小孩的學費，其他3個小孩的生活費都是我支付，還要養自己、我爸媽，生活擔子其實不小。」王婉玲回憶，「林鴻南年輕時腦筋好、邏輯好，多聰明的一個男生，我看到他只有滿滿的愛跟敬佩，絕不是愛他的錢。」

「但後來他跟很多女生曖昧，婚姻走到這裡，我也忍受，一直相信他沒跟其他人發生關係麻醉自己，因為要照顧公婆、孩子，林家家教又很嚴格，沒太多力氣去管這些。可是我壓力大到有憂鬱症，越來越嚴重的憂鬱症。」王婉玲不諱言，自己甚至出現自殘的行為。不過她也說，「林鴻南總是3個孩子的爸爸，所有的外遇都已經過去，我們就停損吧。」

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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