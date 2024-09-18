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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲選前3個月湧近2億現金捐款　捐贈人「匿名」

陳佩琪只找特定媒體試圖說明金流，疑點仍未講清楚，令外界砲轟連連。（民眾黨提供）

▲陳佩琪只找特定媒體試圖說明金流，疑點仍未講清楚，令外界砲轟連連。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地檢署追查民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，13日一早二度提訊他，只見他穿著黃色囚衣、黑色短褲及藍白拖，雙手上銬步下囚車，經過2個小時應訊後還押北所，神情落寞，已無昔日霸氣的模樣。

檢廉追查柯文哲涉貪的不法利益，關鍵仍是上月30日搜索行動時，在柯家書房查扣的關鍵隨身碟，專案小組從相關記錄勾稽比對，除了認定他涉向沈慶京索賄1,500萬元，由專人清查該時段的相關金流，也有突破性的進展，專案小組顯得胸有成竹，對外卻三緘其口。

柯文哲遭羈押逾10天，檢方緊鑼密鼓追查不法金流。

▲柯文哲遭羈押逾10天，檢方緊鑼密鼓追查不法金流。

巧的是，檢廉持續追查柯文哲金流的同時，意外查出沈慶京在中石化子公司鼎越開發標下京華城土地時，因容積率增加，曾催促鼎越付款5億元給賣家京華城公司，之後，這筆有別於容積率從392%至560%，與560%至840%二階段爆增期間，分別編列1.86億元與2.5億元不同的鉅額款項，即不知去向，懷疑可能與行賄公務員有關，或化整為零，以現金、匿名捐款方式流向柯營，已將其列為追查重點。

柯文哲以4,300萬元購買濟南路商辦，金流來源不明，檢廉仍在追查中。

▲柯文哲以4,300萬元購買濟南路商辦，金流來源不明，檢廉仍在追查中。

由於柯文哲的政治獻金「個人捐款」項目多達14萬6千多筆，其中，13萬7千多筆是現金捐贈，佔個人捐贈總筆數93%，明顯不符常情，匿名現金捐贈去年11月金額約3,331萬元（共1萬2,763筆），12月達到8,697萬元（共3萬2,380筆），今年1月仍有7,488萬元（共4萬6,410筆），亦即選前3個月的現金收入逾9萬筆，累積1億9,517萬元。

柯陣營當時宣稱，有逾300人捧著個人捐款上限的10萬元現金要求匿名贊助，額度遠超藍綠2組候選人，但按理支持者多採線上捐款，柯的政治獻金主要捐贈方式竟是現金且匿名，已超乎一般人的想像，檢廉接獲相關情資已深入分析金流，追查有無特定企業或金主以人頭隱匿捐款。

民眾黨立委黃珊珊（圖）召開記者會說明柯文哲相關金流，依舊充滿疑點。

▲民眾黨立委黃珊珊（圖）召開記者會說明柯文哲相關金流，依舊充滿疑點。

知情人士說，沈慶京在商場及政壇打滾多年，為了製造金流斷點，很多「交易」都以現金為之，目的是為避開司法單位追查，但凡走過必留下痕跡，很多他自認神不知鬼不覺的現金交付方式，在現代科學辦案下仍無所遁形，案情遲早會水落石出。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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