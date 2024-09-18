　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證

民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案及違背職務收賄罪遭收押逾10天，雙手上銬被提訊出庭。

▲民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案及違背職務收賄罪遭收押逾10天，雙手上銬被提訊出庭。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲收押至今風暴持續擴大！檢廉多管齊下，擴大追查暗助京華城容積率暴增的放水官員與柯文哲家族相關金流，本刊掌握，柯擁有的關鍵隨身碟解密已有斬獲，專案小組視為他索賄的鐵證，對外均三緘其口。

此外，京華城4年前公開標售賣給威京集團旗下的鼎越開發公司，與興富發投標價格相比，溢價近百億元，京華城疑左手賣右手，加上容積率暴漲至840%，鼎越原本依約打算建好完售再分潤給付5億元價金給京華城公司，但沈慶京急著要錢，究竟該筆鉅款去向何去？是否成為賄款待查，專案小組懷疑涉及掏空，已朝證交法特別背信罪同步偵辦中，沈慶京恐成全案關鍵的破口。

威京集團創辦人沈慶京（右）涉收賄遭收押，他稱身體不適向法院聲請具保停押。

▲威京集團創辦人沈慶京（右）涉收賄遭收押，他稱身體不適向法院聲請具保停押。

除了追查沈慶京行賄金流，檢廉分頭並進追查柯文哲的政治獻金，發現柯Ｐ的「個人捐款」項目多達14萬6千多筆，其中，13萬7千多筆是現金捐贈，佔個人捐贈總筆數93%，因柯文哲號稱最受到年輕人支持的候選人，按理支持者應多以線上捐款，但柯的政治獻金主要捐贈方式竟是現金，明顯不符常情。

尤其匿名現金捐贈去年11月金額約3,331萬元（共1萬2,763筆），12月達到8,697萬元（共3萬2,380筆），今年1月仍有7,488萬元（共4萬6,410筆），亦即選前短短3個月的現金收入是1億9517萬4000元整（共9萬1553筆），逼近2億。

柯文哲以4,300萬元購買濟南路商辦，金流來源不明，檢廉仍在追查中。

▲柯文哲以4,300萬元購買濟南路商辦，金流來源不明，檢廉仍在追查中。

此外，柯文哲花4,300萬元在濟南路買商辦，先前受訪時說，是屋主全家要移民美國才急著脫手，不過，陳佩琪日前卻說透過房仲買屋，簽約時才看到一對70幾歲的兄弟因聯合持有房子40幾年，年紀大了要分家才賣屋，二者說法大不同，加上陳佩琪當天出示的是匯款進信託專戶的金流，卻未說明這些錢的來源，也被檢廉懷其中是否有詭。

陳佩琪只找特定媒體試圖說明金流，疑點仍未講清楚，令外界砲轟連連。（民眾黨提供）

▲陳佩琪只找特定媒體試圖說明金流，疑點仍未講清楚，令外界砲轟連連。

為查明金流，專案小組近日搜索陳佩琪租用的第一銀行保險箱，又找到百萬元現鈔，由於柯文哲名下有約700萬元不明財產來源，陳佩琪近年更透過ATM存款619萬元，即便她接受媒體訪問時極欲澄清，但存款時間點與京華城案便當會及核發建照等時段吻合，且對金錢來源說法一變再變，數額也兜不攏，還被查出未如實財產申報，種種疑點讓專案小組不敢大意，近日將再約談她到案說明，不排除改列為洗錢罪被告。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


更多鏡週刊報導
【封面故事】沈慶京遭查出另撥5億犒賞金　檢廉追柯文哲金流獲進展
【查柯金流有斬獲1】選前3個月湧入近2億現金捐款　檢廉追匿名捐贈藏鏡人
【查柯金流有斬獲2】京華城左手賣右手套現近百億　沈慶京另涉重罪恐成柯案破口

 
ET快訊
柯文哲選前3個月湧近2億現金捐款　捐贈人「匿名」
漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌
沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴
蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝
快訊／19歲警專生中秋買春涉白嫖　深夜立即開除學籍
快訊／黎巴嫩「BB Call」全國集體爆炸！增至9死、280

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲案破口！沈慶京「京華城套現」近百億　手法曝光

貴婦遭騙2984萬反設陷阱　19歲車手沒拿到報酬還要關11個月

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

柯文哲選前3個月湧近2億現金捐款　捐贈人「匿名」

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證

警專生「吸毒白嫖」35秒自白影片曝光　搶賣淫女被痛毆

快訊／19歲學生中秋買春涉白嫖　警專不忍了：立即開除學籍

19歲警專生花4300元完事涉白嫖「壞江湖規矩」　警約談樓鳳妹

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

彰化超商傳猝死！男躺店內沙發　休假消防員驚覺「已出現屍斑」

羅志祥開唱出包「被喊退票」　他笑嗆觀眾：下不下流啊！

台灣人波蘭街頭扯鈴炫技　教喊「水啦」全場台味應援

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

柯文哲案破口！沈慶京「京華城套現」近百億　手法曝光

貴婦遭騙2984萬反設陷阱　19歲車手沒拿到報酬還要關11個月

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

柯文哲選前3個月湧近2億現金捐款　捐贈人「匿名」

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證

警專生「吸毒白嫖」35秒自白影片曝光　搶賣淫女被痛毆

快訊／19歲學生中秋買春涉白嫖　警專不忍了：立即開除學籍

19歲警專生花4300元完事涉白嫖「壞江湖規矩」　警約談樓鳳妹

金錢豹老董「離婚原因」曝光　美魔女1舉動讓他愛上

張惠妹穩交年下男友13年！Sam做1事獲天后芳心…「男友視角」網暴動

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

張惠妹全球巡演…年下男友Sam愛相隨！「準女婿」出席阿妹媽壽宴

柯文哲案破口！沈慶京「京華城套現」近百億　手法曝光

貴婦遭騙2984萬反設陷阱　19歲車手沒拿到報酬還要關11個月

金錢豹創辦人傳奇發跡史曝光！　賣麵打造百億帝國

快訊／北韓「再度」向東發射飛彈！　墜落日本海域之外

女特助飛上枝頭成「台灣地王媳婦」：很多人以為我是愛他的錢

全台注意！　「一片紫」4天雨量預測圖曝

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

社會熱門新聞

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

即／警專生中秋買春拉K慘遭痛毆

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

即／警專生中秋假期買春+白嫖　

嘉義男剛出獄　動手性侵室友伴侶

18歲女大生騎機車上國道！沒戴安全帽還開心比YA

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

警專生被控白嫖打小姐遭圍毆　

變態密醫侵犯正妹患者！她發抖爆哭：別這樣

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證

快訊／餐酒館廁所反鎖　員工破門見女店長已死亡

更多熱門

相關新聞

民眾黨支持度只掉1.8%！林濁水曝生力軍加入

民眾黨支持度只掉1.8%！林濁水曝生力軍加入

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，重創民眾黨，不過台灣民意基金會公布最新民調，民眾黨僅微幅下滑 1.8 個百分點，跌至12%支持。對此，民進黨前立委林濁水分析，儘管民眾黨的鐵粉出現潰散現象，卻有新的生力軍正在增長，讓他不禁好奇，「究竟新的同情來自何方？真是稀奇，也值得關注。」

大阪金龍拉麵斷尾！　被螃蟹「夾走了」

大阪金龍拉麵斷尾！　被螃蟹「夾走了」

北檢火速破案否認洩密　郭正亮揭疑點：現在才知馬小姐有通靈本事

北檢火速破案否認洩密　郭正亮揭疑點：現在才知馬小姐有通靈本事

柯文哲案藍營意見分歧？　柳采葳籲對事不對人：與藍白合作不衝突

柯文哲案藍營意見分歧？　柳采葳籲對事不對人：與藍白合作不衝突

游淑慧「打柯」遭白營猛轟　楊植斗抱屈：黨內長輩不心疼自家人？

游淑慧「打柯」遭白營猛轟　楊植斗抱屈：黨內長輩不心疼自家人？

關鍵字：

鏡週刊柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

即／警專生中秋買春拉K慘遭痛毆

蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

孫綻認想婚　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」

60萬股民照過來！7檔台股ETF今除息　最高年化配息率逾10%

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

即／警專生中秋假期買春+白嫖　

烏男「鞭炮放下體引爆」　差點害死老婆

嘉義男剛出獄　動手性侵室友伴侶

「大巨蛋觀眾席」脫衣女球迷　IG被神出！大尺度模特

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面