沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證

▲民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案及違背職務收賄罪遭收押逾10天，雙手上銬被提訊出庭。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲收押至今風暴持續擴大！檢廉多管齊下，擴大追查暗助京華城容積率暴增的放水官員與柯文哲家族相關金流，本刊掌握，柯擁有的關鍵隨身碟解密已有斬獲，專案小組視為他索賄的鐵證，對外均三緘其口。

此外，京華城4年前公開標售賣給威京集團旗下的鼎越開發公司，與興富發投標價格相比，溢價近百億元，京華城疑左手賣右手，加上容積率暴漲至840%，鼎越原本依約打算建好完售再分潤給付5億元價金給京華城公司，但沈慶京急著要錢，究竟該筆鉅款去向何去？是否成為賄款待查，專案小組懷疑涉及掏空，已朝證交法特別背信罪同步偵辦中，沈慶京恐成全案關鍵的破口。

▲威京集團創辦人沈慶京（右）涉收賄遭收押，他稱身體不適向法院聲請具保停押。

除了追查沈慶京行賄金流，檢廉分頭並進追查柯文哲的政治獻金，發現柯Ｐ的「個人捐款」項目多達14萬6千多筆，其中，13萬7千多筆是現金捐贈，佔個人捐贈總筆數93%，因柯文哲號稱最受到年輕人支持的候選人，按理支持者應多以線上捐款，但柯的政治獻金主要捐贈方式竟是現金，明顯不符常情。

尤其匿名現金捐贈去年11月金額約3,331萬元（共1萬2,763筆），12月達到8,697萬元（共3萬2,380筆），今年1月仍有7,488萬元（共4萬6,410筆），亦即選前短短3個月的現金收入是1億9517萬4000元整（共9萬1553筆），逼近2億。

▲柯文哲以4,300萬元購買濟南路商辦，金流來源不明，檢廉仍在追查中。

此外，柯文哲花4,300萬元在濟南路買商辦，先前受訪時說，是屋主全家要移民美國才急著脫手，不過，陳佩琪日前卻說透過房仲買屋，簽約時才看到一對70幾歲的兄弟因聯合持有房子40幾年，年紀大了要分家才賣屋，二者說法大不同，加上陳佩琪當天出示的是匯款進信託專戶的金流，卻未說明這些錢的來源，也被檢廉懷其中是否有詭。

▲陳佩琪只找特定媒體試圖說明金流，疑點仍未講清楚，令外界砲轟連連。

為查明金流，專案小組近日搜索陳佩琪租用的第一銀行保險箱，又找到百萬元現鈔，由於柯文哲名下有約700萬元不明財產來源，陳佩琪近年更透過ATM存款619萬元，即便她接受媒體訪問時極欲澄清，但存款時間點與京華城案便當會及核發建照等時段吻合，且對金錢來源說法一變再變，數額也兜不攏，還被查出未如實財產申報，種種疑點讓專案小組不敢大意，近日將再約談她到案說明，不排除改列為洗錢罪被告。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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