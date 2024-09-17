大巨蛋露超胸內衣「女球迷IG被神出」！大尺度模特　擁8萬粉絲

▲女球迷身份被神出。（圖／翻攝自女球迷IG，下同）



記者施怡妏／綜合報導

味全龍於9月14日到17日將主場移師台北大巨蛋，場邊出現一位現場換衣的超胸女球迷，看球看到一半太熱了，直接脫掉上衣換上球衣，粉色內衣直接被看光，傲人上圍一覽無遺。有網友翻出女球迷的IG，是一名寫真網紅，擁有8萬人追蹤。

網路瘋傳一段影片，一名味全龍正妹球迷坐在大巨蛋觀眾席看球，看比賽看到很熱，興奮到全身發燙，原本穿透明薄紗上衣的她，突然直接在觀眾席換上味全龍球衣，讓她直呼「好害羞喔，直接脫掉，真的假的？」

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整個過程她的粉紅蝴蝶結內衣也全都入鏡，傲人上圍一覽無遺，球迷最後更衣完還對鏡頭比讚，表示「好了。」影片觀看次數高達87.5萬次。

有網友神出本尊，女球迷名叫「映辰」，是一名大尺度寫真網紅，常分享生活、健身、美食等文章，版面上有許多辣照，還有上健身房訓練的成果照，大方秀出渾圓的完美翹臀，凹凸有致的好身材讓人眼睛大吃冰淇淋。

IG上有許多可愛的小影片，自然不做作的個性，吸引8.2萬粉絲追蹤，對於上新聞一事受寵若驚，她在限動發文，「一早被好幾則訊息敲，想說怎麼了，點開來看都是通知我說被報導了，你們的消息好快」。