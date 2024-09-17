香港數十記者遭騷擾　特首：任何人都可以報警

▲香港記者協會。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港記者協會日前稱有數十名記者及其家人遭到滋擾及恐嚇。對此，香港特首李家超表示，任何人有需要執法部門協助，都可以報警。

李家超17日在行政會議前的記者會上說，任何人有需要執法部門協助，可以報警，也可以向涉及的相關執法部門，例如入境處及海關等，執法部門會秉公辦理。

香港記者協會先前召開記者會，稱在6月至8月期間，有數十名記者及其家人，甚至家人的雇主，在網路上、現實生活中，遭人以不同的方式滋擾、恐嚇。

據香港記協提到，相關的滋擾行為包含寄送信件、電子郵件，恐嚇記者、記者的親友，或其他相關人士，企圖讓記者們放棄新聞工作。

▼香港特首李家超。（圖／路透社）



香港記協認為，相關滋擾事件越來越頻繁，情況也越來越嚴重，可能是有系統性針對記者群體的行為。

香港記協統計，至少有15名記者的家人、家人所屬的機構或雇主、租用處所的房東，或者合作機構，從今年6月開始收到自稱「愛國人士」的匿名投訴或信件、電郵。

香港記協說，受影響的記者、機構包含13家國際及香港本地的大、中、小型媒體，還有兩家新聞教育機構。

香港記協認為，相關滋擾屬於霸凌行為的一種，嚴重干預了香港的新聞自由，「香港是國際化城市，是一個有文明及法治的社會，這些行為是在已經回復安穩、由治及興的社會裡製造混亂，有損香港治安良好的形象。」

針對此事，香港警務處處長蕭澤頤14日表示，警方暫時收到兩個報告，一定不偏不倚、不理背景去徹查事件。