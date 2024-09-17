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社會 社會焦點 保障人權

獨／起底保時捷惡男！惡意逼車獲緩刑　竟還酒駕撞癱22歲孝子

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林男開保時捷撞癱蔡姓騎士，其開車素行不良早有前例。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市保時捷惡男、林姓男子2年前酒駕撞癱22歲蔡姓騎士，事後卻脫產至今一毛未賠給受害家屬。但其實林男開車素行不良早有前例，2020年他就曾經因為在國道上，不爽被後方車輛叭一聲，竟然狂按喇叭一路尾隨，甚至不顧危險，在下交流道後又硬切到對方車道將車輛攔下，結果雙方發生擦撞，事後林男還反控對方逼車，結果被法院以強制罪判決拘役20天、緩刑2年；未料在緩刑期間，林男又酒駕撞傷22歲的蔡姓男子，讓蔡母相當氣憤。

南投地檢署調查，林男2020年9月20日，開車沿國道三號南向內側車道行駛，靠近國道六號交流道時，遭同車道後方莊姓駕駛按鳴喇叭並以遠光燈照射，心生不滿，遂尾隨莊男車輛，至雙方下交流道，林男見莊男在南投縣草屯鎮敦煌路口外側車道停等紅燈，於莊男綠燈起步時，突向右切換車道阻擋在莊男車前，造成莊男閃避不及，車頭擦撞到林男車輛右後車門。

▲▼林男駕駛保時捷（紅圈處）撞到機車後，蔡男連人帶滑到對向車道，再遭柯女駕駛的轎車撞擊。 。（圖／民眾提供）

▲林男駕駛保時捷（紅圈處）撞到機車後，蔡男連人帶滑到對向車道，再遭柯女駕駛的轎車撞擊。（圖／民眾提供）

事後莊男提告妨害自由，林男在訊問時否認犯罪，還狡辯當時是要去知名景點用餐，反控訴自己在國道上被莊男逼車，讓他感到「身心害怕」，就從最近的交流道下去。

林男辯解，因為好奇逼車的是何人，所以跟車，非刻意尾隨車輛，後續下交流道時，他打方向燈想要超車，欲變換到莊男車輛車道，但莊男不禮讓他還惡意加速前進，才造成追撞。相關證詞檢察官不採信，依法起訴，南投地院依強制罪判拘役20天、緩刑2年。

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▲▼林姓男子2年前開著要價400萬元的保時捷酒駕，將1名蔡姓騎士撞到全身癱瘓。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼林姓男子2年前開著要價400萬元的保時捷酒駕，將1名蔡姓騎士撞到全身癱瘓。（圖／民眾提供）

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