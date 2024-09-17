獨／法院認定保時捷惡男「收入不穩」　卻開豪車住1700萬高檔宅

▲林男駕駛保時捷（紅圈處）撞到機車後，蔡男連人帶滑到對向車道。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中保時捷惡男2022年撞癱22歲蔡姓孝子，不僅沒向傷者道歉，還嗆自己開的是進口車，應該蔡男賠錢。蔡男母親不滿林男惡行惡狀，出面投訴媒體。《ETtoday新媒體》細查發現，林男在同年3月才因不爽遭後方車輛按喇叭，尾隨對方甚至攔車，最後法院以林男「國中畢業智識程度、收入不穩定」等理由，判拘役20天，得易科罰金，沒料到，林男5個月後竟然開著百萬保時捷撞癱蔡男，令人傻眼。

檢方調查，林男在2020年行駛國道3號時，不爽被後方莊姓駕駛的車輛叭一聲，竟然狂按喇叭一路尾隨，甚至不顧危險，在下交流道後又硬切到對方車道將車輛攔下，結果雙方發生擦撞，事後林男還反控對方逼車。

南投地院審酌，林男右切駛入莊男車道，妨害莊男自由離去權利，行爲不可取，但考量林男之後坦承犯行、有悔意，並給付莊3萬5000元達成和解，考量林男國中畢業智識程度、收入不穩定、單親家庭、家中有母親及配偶須扶養等經濟生活狀況，於2022年3月28日宣判，依強制罪判拘役20天，得易科罰金，緩刑2年。

令人乍舌的是，南投地院宣判後才5個月，被法院認定「收入不穩定」予以緩刑的林男，竟開著百萬保時捷撞癱22歲蔡姓騎士。

愛子被撞成重傷的蔡母更出面控訴，林男開豪車、住在市價超過1700萬的高檔住宅內，但車禍發生至今，兒子醫療費用達300多萬元，但蔡男僅願支付他們1萬多元賠償金，被民事判決要賠償的1900萬元，卻選擇疑以脫產方式而不賠償，甚至在法院得意洋洋地說「我就是請得到好律師」，如此囂張行徑，讓他們母子氣憤不已，卻又無計可施。