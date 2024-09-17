　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Apple Music推出「觸覺回饋音樂」　讓聽障者也能「感受節奏」

記者蘇晟彥／台北報導

Apple Music  17日推出了「觸覺回饋音樂」（Music Haptics），為所有聽眾提供一種全新的音樂體驗，包括聽障人士和重聽障人士。對此， iPhone 全新的輔助使用功能「觸覺回饋音樂」能讓你「觸碰」到音樂。iPhone 的觸覺引擎 （Taptic Engine）會為你正在聆聽的歌曲加上輕點、觸覺紋理和細膩震動等觸感，帶給你前所未有的音樂欣賞體驗。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

「觸覺回饋音樂」的美妙之處在於它能讓所有聽眾感受音樂，失聰或聽力障礙使用者藉此也得以欣賞音樂，與此同時，它將提升所有聽眾的聆賞體驗。在連接網路的 iPhone 上，「觸覺回饋音樂」適用於 Apple Music、Apple Music 古典樂、Shazam 和支援的第三方 App。

如想要開啟這項功能，必須到 iPhone「設定」中的「輔助使用」，確認「觸覺回饋音樂」已開啟。「觸覺回饋音樂」的圖示將顯示於音樂 App 的「正在播放」畫面 （以及主畫面顯示的「正在播放」和控制中心）中，數百萬首歌曲都支持這項功能。點按圖示便能暫停「觸覺回饋」功能，再次點按則重新開啟。

此外，蘋果官方也提供一系列「觸覺回饋音樂」歌單、專輯，邀請所有粉絲一同體驗音樂的奧妙。

「觸覺回饋音樂」適用於執行 iOS 18 或以上版本的 iPhone 12 或後續 (第三代 iPhone SE 除外) 機型。

ET快訊
阿諾遭主持人揉胸！驚爆對方身份　細節全說了：旁邊全是男生
颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！　日氣象廳：從北掃台
台灣民意基金會民調／賴清德施政「不贊同者」增250萬人　46
快訊／美對台軍售72億！　1個月生效
快訊／中秋悲劇！　新北25歲男割頸亡
侯佩岑「46歲臉蛋變形」　驚見鼻子變90度

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS18正式上線！全新功能搶先看　但「蘋果AI」還要等等

Apple Music推出「觸覺回饋音樂」　讓聽障者也能「感受節奏」

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

女記者捲洩密！研究半小時路線、照鏡才離開　見鏡頭臭臉上車

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

「小沈1500」女記者遭傳喚 見鏡頭臉超臭 ｜20240916 ET午間新聞

iOS18正式上線！全新功能搶先看　但「蘋果AI」還要等等

Apple Music推出「觸覺回饋音樂」　讓聽障者也能「感受節奏」

蕾菈泰國解放「整身全是洞」！透視比基尼被看光 不P了真面目現形

台灣民意基金會民調／賈永婕出任台北101董事長　四成四民眾支持

洪健益爆蔡壁如涉案　謝寒冰揭「翻車黑歷史」：這傢伙專門演戲的

新加坡質感生活3間必訪店　最好吃可頌、Scentopia香水體驗獅城魅力

10大死因7項和「胖」有關！醫示警「5大代謝症候群」中3點就要當心

凱米颱風過境後屏東縣指定區域　當地居民得自由撿拾漂流木

柯文哲遭羈押中秋無法回家團圓　陳佩琪北所前隔高牆思念丈夫

關子嶺知名飯店泡湯！兒驚見父漂溫泉池溺斃　怒求償330萬吞敗

全台六都「14處中秋合法烤肉地」 一次看　限開放時間、要登記

曾是前三志願！景美女中「掉到20幾名」　網見另1間也意外：太遠了

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

3C家電熱門新聞

iOS18正式上線！

Apple Music推「觸覺回饋音樂」

對決iPhone 16　安卓中階手機開優惠

電信預購流量暴增800%

iPhone 16預購搶翻！最熱門機型3分鐘秒殺

i16 Pro實機「沙漠金更美了」　Tim哥見1亮點：我要換

地標被更名要怎麼辦？Google：證實是商家就能自行變動

LINE Keep將關閉　1招「無痛快速」發名片與梗圖

直擊／全台最早iPhone16排隊潮

iPhone16掀換機潮？

iPhone 16「何時入手最划算？」　業者曝首波降價時機

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

Joeman評比「華為三摺機」Mate XT　3大缺點買不下手

看完蘋果發表會「想跳槽三星」！過來人點頭了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

漢來集團「長公子」爆不倫戀　與女秘書婚外情

中秋節3生肖財運炸裂！5生肖甩開陰霾

赤鬼伯伯親揭「初夜」時間地點

快訊／4縣市大雨特報！雨彈狂炸

快訊／竹市虎林國中前「賓士猛撞」釀1死6傷！　學童躺地不起

一周生3颱！雙颱包夾台灣接力甩雨

阿公烈日下「用雙手過馬路」　暖男公主抱

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面