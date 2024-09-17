Apple Music推出「觸覺回饋音樂」　讓聽障者也能「感受節奏」

記者蘇晟彥／台北報導

Apple Music 17日推出了「觸覺回饋音樂」（Music Haptics），為所有聽眾提供一種全新的音樂體驗，包括聽障人士和重聽障人士。對此， iPhone 全新的輔助使用功能「觸覺回饋音樂」能讓你「觸碰」到音樂。iPhone 的觸覺引擎 （Taptic Engine）會為你正在聆聽的歌曲加上輕點、觸覺紋理和細膩震動等觸感，帶給你前所未有的音樂欣賞體驗。

「觸覺回饋音樂」的美妙之處在於它能讓所有聽眾感受音樂，失聰或聽力障礙使用者藉此也得以欣賞音樂，與此同時，它將提升所有聽眾的聆賞體驗。在連接網路的 iPhone 上，「觸覺回饋音樂」適用於 Apple Music、Apple Music 古典樂、Shazam 和支援的第三方 App。

如想要開啟這項功能，必須到 iPhone「設定」中的「輔助使用」，確認「觸覺回饋音樂」已開啟。「觸覺回饋音樂」的圖示將顯示於音樂 App 的「正在播放」畫面 （以及主畫面顯示的「正在播放」和控制中心）中，數百萬首歌曲都支持這項功能。點按圖示便能暫停「觸覺回饋」功能，再次點按則重新開啟。

此外，蘋果官方也提供一系列「觸覺回饋音樂」歌單、專輯，邀請所有粉絲一同體驗音樂的奧妙。

「觸覺回饋音樂」適用於執行 iOS 18 或以上版本的 iPhone 12 或後續 (第三代 iPhone SE 除外) 機型。