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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／立委卡破億預算竟要求「烈酒採罐」換撤案　他回家躺一週

▲▼卓榮泰拜會立法院朝野黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院即將開議，本會期是預算會期，朝野立委與行政部門免不了會有一番折衝。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

一名25歲男性工程師，日前被發現在信義區百貨廁所內身亡，經查初判死因為飲酒過量所致。事實上，催酒、逼酒文化存在台灣社會職場已久，而立法院當然不例外，過去曾有一位軍職國會聯絡人，為了捍衛軍方上億元預算，在某立委的要求下，當場「採罐」（台語，意指一人乾一瓶）整瓶烈酒換得撤案，但他也回家休養足足一整週。

台北市本月8日發生一起悲劇事件，一名25歲張姓男工程師，生前8分鐘參加夜店的喝酒比賽，必須在短時間內，把多達一公升公壺的「斷魂百香果」調酒喝完，誰最快喝完得勝。該名工程師在喝完後的數分鐘內，多次進出廁所，後來就再也沒有出來，被發現時已經身亡。

事實上，催酒跟逼酒文化存在台灣職場各個角落，政府單位亦是如此，更不用說百花齊放的立法院。立法委員掌握行政部門「預算」的生殺大權，雖說民意機關監督行政單位天經地義，但不免還是會看到立委們在質詢台上、媒體鏡頭前，對著部會官員頤指氣使，有時連辦公室主任、助理，私底下的口氣也都不小。

立法院估計本週五開議，這個會期又是「預算會期」，各行政部門為了備戰「預算守護戰」，近期中秋佳節前後，國會聯絡人可說是相當忙碌，穿梭在立法院中興大樓，忙著送禮、相約吃飯酒宴，無非是希望立法委員諸公們能在預算會期「手下留情」；而相約吃飯，飯桌上當然免不了「催酒」，這就苦了不少行政部門的國會聯絡人。

據了解，過去曾有一位重量級立委卡了一筆上億元的軍事預算，軍方的國會聯絡人基於職責，準備好了說帖、簡報，跟委員說明預算使用的必要性，以說服委員撤案。只是這些說帖似乎還沒派上用場，該位立委就提出一個與預算案毫無相關的要求。

當時，這名重量級立委拿出一瓶酒精濃度50％以上，約1公升的烈酒，他向這名國會聯絡人要求只要「當場乾掉」，他就願意撤案；而這位軍職的國會聯絡人也不甘示弱，當場「採罐」震驚四座，所幸這名立委講信用，隨即表示撤案。據了解，這位國會聯絡人的主管得知後，馬上請他回家休養了整整一個禮拜。

一位資深國會助理受訪時表示，台北信義區的工程師喝酒斷魂，再回過頭來看多年前的這個往事，真的是慶幸這位國會聯絡人有撐住？如果出了事情，誰能夠負責？

該位國會助理表示，身為民意機關提出質疑是理所當然，行政部門有義務進行說明，但是預算的刪減、保留，應該是建立在溝通上，建立在「拚酒」就只是委員在展現權威，這毫無意義可言，對預算討論更沒有任何幫助。

其實，除了立委常常給行政部門排頭吃，也不乏口氣不小的國會辦公室主任跟助理。據了解，有的國會辦公室主任生日，行政部門的公關單位，常有請客吃飯酒宴、唱歌送禮、切蛋糕慶生，更不用說飯桌酒局上，國會聯絡人陪笑、陪喝，極盡拍馬屁之能事。

另一位資深國會助理笑說，有時候滿感慨的，尤其是在預算會期，國會聯絡人穿梭在各個辦公室，願意理性討論預算的還是多數，但總有一些喜歡飯局酒宴的，這就苦了這些國會聯絡人，可以說是用喝酒來捍衛預算。

事實上，在政媒圈裡，不論是軍事、消防、司法社會單位，「公關酒」都頗為盛行，倒是近年的軍事單位收斂不少。據了解，前國防部長邱國正曾明令嚴禁催酒、逼酒文化，這讓以往軍方「血腥廝殺」的酒局，在近年來少了不少。

▼立法院長韓國瑜與藍委餐敘，飯桌上已少見飲酒了。（資料照／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲▼立法院長韓國瑜中午宴請藍委。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

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