年輕女竟把卡式爐、瓦斯罐丟垃圾車　清潔員大叫：會害死人

▲清潔員表示，有人把卡式瓦斯爐丟垃圾車，差點害死人。（示意圖／CTWANT提供）



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又到了中秋烤肉的時刻，但彰化一名清潔隊員在收垃圾時，竟有年輕女子把卡式瓦斯爐與瓦斯罐當垃圾丟，讓隊員看到後大叫，「這樣會害死人」，退回垃圾拆除地雷。

據《自由時報》報導，福興鄉清潔隊員表示，彰化縣7月開始實施垃圾分類新制，整車的退運標準也提高，但他還是第一次看到民眾丟整台卡式瓦斯爐和瓦斯罐，原本他以為是紙餐盒，但接過來發現有重量，細看才發現裝有瓦斯罐的卡式爐，他直接說，「小姐，妳這樣會害死人」，再退垃圾給她。

福興鄉清潔隊員說，卡式瓦斯爐與瓦斯罐都要丟回收，因為瓦斯罐屬於高壓瓶罐，如果液態燃料經過擠壓，容易爆炸，回收前也要確認用完，且獨立打包標示「內有高壓瓶」，再給資源回收車。據彰化縣環保局統計，去年中秋節在2.5萬包垃圾中發現210包有高壓瓶罐，幸好及時發現。

環保署也曾提醒，環保署提醒，民眾家中常見的定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等亦屬於高壓瓶罐，使用完畢一樣要回收，如沒有使用完請找空曠處進行排空，不可自行戳洞以免發生危險。營業店家如有大量未售罄或過期高壓瓶，可通知販售廠商回收。

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