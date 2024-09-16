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惡性不改！男狂換女友「養寵物」　虐死蜜袋鼯埋屍公園

北市再傳有動物虐待致死案件，竟是曾有過虐殺動物紀錄的趙姓男子所為。（圖／翻攝畫面）

▲北市再傳有動物虐待致死案件，竟是曾有過虐殺動物紀錄的趙姓男子所為。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

北市又傳虐待動物致死案！本刊（《周刊王》）曾報導過27歲的趙育慶曾多次假借領養名義，實際上卻以火烤等殘忍方式，將貓咪殘忍虐死，事後更被控拐騙剛成年少女作為女友，涉嫌妨害他人人身自由，強迫女友一起吸毒，因而遭逮；不料本刊再次接獲爆料指出，趙姓男子不但重出江湖，重新交了新女友後，虐死女友所養的蜜袋鼯，並將屍體棄屍在公園內。

據了解，有多項妨害性自主、毒品等前科的趙姓男子，其疑似在吸毒後就喜歡以虐待動物為樂，曾多次假藉愛心領養貓咪，實際上卻以殘忍手段將貓隻虐死，隨後將屍體放入垃圾袋內丟入垃圾車，就連其前女友曾養的龍貓也不放過，不過案件經新北地檢署審理後，最終仍以證據不足，對趙男做出不起訴處分。

而去年年底，趙男再被爆出其新交女友後重出江湖，以女友的名義故技重施，短短1月以火烤等方式虐殺至少6隻貓，最終被看不下去的女友怒報警處理，更控告趙男涉嫌妨害其人身自由。然而趙男消停沒幾個月後，換了新女友後，看上新女友所養的蜜袋鼯，繼續強迫女友和他一起吸毒，殘忍虐殺2隻蜜袋鼯後將屍體埋在北市中山區的一處公園內，而女友看著愛寵被虐殺，崩潰之下怒前往警局求助，並對趙男控告多起刑事案件。

北市中山分局日前獲報後，也在上月25日持拘票將趙男拘提到案，並依妨害性自主、傷害、侵占、竊盜與動保等罪將趙男移送地檢署偵辦；最終趙男被裁定4萬元交保。據悉，趙男被捕時，其身邊又重新再結交一名新女友，疑似再鎖定目標準備領養動物。

對此，北市動保處也回應表示，相關案件已在第一時間通報收案，由於趙男所犯之案件為刑事案件，動保處也已在第一時間蒐證完整，將相關證據交由檢警進行後續偵辦。

由於趙男不是第一次犯案，動保處也回應表示，目前已將趙男列為各大動物收容機關的黑名單，但因為趙男不用自己的名字收養，後續更委託他人進入收容所領養，目前動保處已要求北市收容中心須對收養人提供緊急聯絡人資料，藉此過濾資料，同時聯絡各大中途之家，告知趙男情事，避免再讓趙男得逞，剩下的也只能等判決出來，才能對趙男有實際作為。

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