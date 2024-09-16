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5瓶礦泉水就能招財！「中秋3大轉運法」曝　求姻緣把握1時機

▲▼月亮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小孟老師分享3招轉運。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

月圓人團圓，明（17）天是中秋節，許多民眾安排烤肉活動歡慶佳節，星座塔羅牌專家小孟老師就分享3招「中秋轉運大法」，讓工作運、財運、桃花旺到停不了。

小孟老師在臉書發文，分享3招轉運大法，第一招是求感情婚姻的「中秋玲龍陣法」，單身者可在中秋節9月17日正00:00時（9月16日跨9月17日間）擺8個蠟燭圍一圈，再用15條紅線，將紅線放在圓圈正中間，人在圓圈外並雙手合十向著月亮禱告說「信徒某某某家住在哪裡，目前單身希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣，會在下一此中秋夜準備月餅與糕點來答謝你。」

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若有戀人的人想要讓感情順利，可在中秋午夜準點，準備另一半的照片或者暗戀者的照片，再找一面鏡子照向月亮，鏡子旁置放兩張照片，象徵吸收月神的能量到地面上，讓兩人和合團圓。小孟老師提醒，必須在鏡子前後左右各點一支香，等香燒完就能得到月神的祝福了。

想要求工作運的人，在月圓時找23枚硬幣，因為8月15日等於8+15為23。硬幣的頭為上，數字朝下，將23枚硬幣放一個圓圈，坐在圓圈內，並且雙腳盤坐，在前方放一個碗，碗內要放入黑矅眼水晶與白水晶，象徵太極黑與白，完成步驟後向上天稟報，稟報文要說「祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉步步高昇」，唸49遍後起身，並將所有硬幣集結起來存入銀行，能大發利市，扭轉乾坤。

中秋節為土地公的生日，若想求財運，準備5瓶礦泉水，在中秋節正中午，找離家最近的土地公廟，先祝賀土地公公生辰快樂，接著拿起5瓶礦泉水置於土地公桌上，祈求土地公說「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺」。拜完後，一天喝一罐，連喝五天，小孟老師也透露，「有些人祈求完後還會夢見土地公托夢呦！」

●民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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