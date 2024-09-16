麥當勞新聯名「阿華田脆酷冰炫風」限時42天吃！香芋派也回歸

▲麥當勞首度聯名阿華田推「阿華田脆酷冰炫風」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

甜點控準備開吃！麥當勞驚喜攜手瑞士百年人氣品牌「阿華田」推出新品「阿華田脆酷冰炫風」，把童年回憶巧克力麥芽拌入奶香冰淇淋當中，再搭配喀滋脆酷力，罪惡爆表，9月18日起爽吃42天。另外，經典「香芋派」也回歸，10月2日起限時上市。

「麥當勞X阿華田」首度聯名打造全新「阿華田脆酷冰炫風」，把阿華田以黃金比例拌入綿密的奶香冰淇淋中，每一口都吃得到阿華田濃醇麥芽及巧克力香，更特意加入酥脆的喀滋脆酷力增添咀嚼口感，9月18日至10月29日限時開賣或售完為止，期間凡購買聯名冰炫風還送「阿華田杏仁曲奇」1份，限量45萬份、送完為止。

▲麥當勞香芋派重磅回歸。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞經典人氣甜點「香芋派」也宣布回歸，選用綿密芋頭餡搭配酥脆派皮，大口咬下還吃得到芋頭顆粒，單點售價39元，10月2日起至11月12日限量上市或售完為止。

▲必勝客近日也推出新甜點「爆濃巧克力香蕉起司咔滋餅」。（圖／業者提供）

另外，必勝客獨饗盒「起司咔滋餅」近日也首度推出甜口味「爆濃巧克力香蕉起司咔滋餅」，使用義式經典榛果風味巧克力醬搭配濃郁完熟香蕉餡，再結合口感香脆的經典香草夾心餅及莫札瑞拉起司，還加入法國100%天然無糖可可粉與帕瑪森起司點綴，即日起於全門市上市。