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明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

▲▼天氣 台北突然大雷雨 鋒面過境 低壓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下周雨區將逐步擴大。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(15日)仍有殘留水氣，上午中部以北有零星降雨，午後雷陣雨以山區為主；明天和下周一可能有熱帶系統增強，有機會生成熱帶性低氣壓或颱風，下周是否有雙颱仍待進一步觀察，下周一晚間起水氣移入，雨區將再擴大。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天到後天白天天氣相對穩定，各地多雲到晴，明天仍有殘留水氣，清晨到上午中部以北有零星短暫降雨，午後雷陣雨偏山區為主；下周一白天午後雷陣雨以南部和中部山區為主。

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葉致均指出，下周一晚上到下周二中秋節上半天，東方水氣移入，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地方以午後雷陣雨為主；下周三後，則要觀察菲律賓東方海面熱帶系統發展狀況，目前資料看起來以東北風偏東風為主，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有雷陣雨。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於下周熱帶系統發展，葉致均說明，目前熱帶雲簇還在組織當中，需要一段時間發展，很快明天或後天會逐漸增強，可能有機會生成熱帶性低氣壓或颱風，將觀察後續發展情況，至於是否有雙颱仍不太一定，端視發展情況而定。

此外，明天北海岸、東半部、恆春半島、馬祖沿海要留意長浪，下周一連同中部以北沿海也有機會出現長浪。

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