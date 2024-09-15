深夜急診沒船班！北竿鄉1女腹痛+1男眼嘴腫脹　海巡派挺馳援

記者林名揚／馬祖報導

繼前晚（13日）北竿一名鄉親頭部受創，由海巡緊急後送南竿就醫，昨（14日）深夜又有2名北竿鄉親病急，分別為30歲女子右下腹疼痛、50歲男子右眼及嘴唇腫脹，海巡隊接獲通報後緊急派艇協助後送南竿就醫。

▲北竿鄉1男1女接連病急，馬祖海巡深夜緊急後送南竿就醫 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



海巡署第十一巡防區指揮部，14日深夜11時許，接獲北竿衛生所通報，北竿鄉1名30歲女子右下腹疼痛、50歲男子右眼及嘴唇腫脹，2人需接受進一步檢查及治療，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，且未達醫療直升機後送標準，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。

艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3582艇至北竿白沙港與金馬澎分署第一0岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁2名病患及北竿衛生所醫護人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及連江縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫，馬祖海巡隊近兩日均有緊急醫療後送，今年迄今共計執行25次，並呼籲鄉親秋節期間注意飲食保健及行動安全，避免傷病意外，海巡署全力守護民眾安全與健康。