傳「習澤會」10月成行　陳曉東：中方將繼續做好斡旋者、勸和者

▲ 中國外交部副部長陳曉東在第十一屆香山論壇做專題演講 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十一屆北京香山論壇今（14日）上午在北京國際會議中心舉行第三天分論壇，俄烏、以巴衝突是今年聚焦重點，根據《路透社》報導稱，出席北京香山論壇的前烏克蘭副外長查利（Oleksandr Chalyi）12日表示，中國國家主席習近平10月可能會見烏克蘭總統澤倫斯基。中國外交部副部長陳曉東今日演講，強調中方將繼續做好斡旋者、勸和者，同各方一起推動熱點問題政治解決進程，似乎為習澤會預告與鋪墊。

本屆香山論壇12日到14日在北京舉行，今進行第三天議程分論壇討論，俄烏衝突、以巴衝突，以及中美關係、南海問題、台海局勢等都是熱門討論焦點。中國外交部副部長陳曉東上午發表專題演講，主題是「攜手踐行全球安全倡議，同心共築普遍安全的人類命運共同體」，該內容似乎做預告以及為「習澤會」預先鋪墊。

陳曉東首先指出，去年以來，中方成功促成沙特與伊朗和解，帶動中東地區形成歷史性的和解潮。針對以巴新一輪衝突，中方專門發佈立場文件，不久前促成巴勒斯坦各派在北京舉行對話，達成和解，為推動中東實現和平穩定邁出重要的一步。

陳曉東表示，烏克蘭危機全面升級後，中方馬不停蹄開展穿梭外交，在勸和促談上是最堅定最積極的。中方還積極促成緬甸衝突相關方進行多輪的和談，堅決維護朝鮮半島和平穩定，持續推動伊核全面協議恢復履約談判。為支持非洲之角地區國家應對地區安全發展治理挑戰，中方提出並同地區國家一道，加快落實非洲之角和平和平發展構想，積極斡旋地區熱點提供人道主義援助。中方為化解國際和地區熱點問題所做的努力，成為落實倡議的積極和有效的實踐。

陳曉東承諾，中方將繼續做好斡旋者、勸和者，同各方一道推動熱點問題的政治解決進程。在烏克蘭危機中，中方將繼續同各方深入溝通為止戰凝聚共識，為和談鋪路搭橋。

陳曉東也強調，在以巴問題上，中方將繼續推動盡快停火止戰，加大人道救援，支持巴勒斯坦加強民族團結，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員，國倡議召開更大規模更具權威、更有實效的國際和會，制定落實兩國方案的路線圖和時間表。

陳曉東繼續說，中方還將持之以恆推動朝鮮半島問題政治解決，推動局勢降溫回穩，繼續積極支持阿富汗溫和穩健施政，防止恐怖主義再次滋生蔓延。

回顧去年4月26日習近平與澤倫斯基通電話，雙方就中屋關係和烏克蘭危機交換意見。當時習近平強調中方立場始終站在和平一方，核心立場就是促談，並且強調對話談判是唯一可行出路。

今年香山論壇中方整體基調朝向「和談、和解」氛圍，包括中國國防部長董軍開幕式主旨演講也表示，「解決烏克蘭危機，以巴衝突等熱點問題，全和促談，政治解決是唯一的出路，根本的出路。」

而陳曉東今日演說似乎為接下來可能促成的「習澤會」做預告與鋪墊。據《路透社》報導指出，出席香山論壇的烏克蘭前副外長查理近日表示，由於烏中關係的改善，下個月烏克蘭總統澤倫斯基可能會和中國領導人習近平舉行會晤。