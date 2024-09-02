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中高齡失業重返職場有多難？　平均得等2.7年

圖、文／今周刊

台灣邁入超高齡社會，在少子化、勞動力不足的環境，政府持續鼓勵中高齡人口投入職場。只是，台灣65歲以上人口的勞動參與率不到10%，遠低於亞洲鄰近國家，其中南韓、新加坡超過30%、日本也有25%。

人力銀行針對45歲以上上班族族調查，發現有6成7上班族，退休後並不想離開職場，而是選擇其他兼職、正職或創業。數據與實際中高齡勞參率有相當大差別，是什麼讓他們卻步？

1111人力銀行周五(8/30)發布「中高齡就業壓力調查」，針對超過千位45歲以上的上班族進行調查。發現不少退休族，都希望能夠重返職場。只是，現實是職場環境、薪資待遇、工時都不友善。

調查發現，台灣上班族對於退休年齡的期待，平均數字是63歲。其中，有56%的上班族已經展開退休規劃。退休後不代表他們就會遊山玩水，有67%的退休族，認為自己會再尋找其他性質的工作。

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這些中高齡族群想投入兼職、計時人員占比最高，達到42.3%。有27.3%想再找一份正職工作，另外也有16%退休族有意創業。

▲1111人力銀行提供

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，台灣人平均餘命超過80歲，65歲退休後平均還有15年的老年生活需要安排，在龐大的通膨壓力下，現有的退休金制度能提供的保障並不夠完整，促使退休族願意重返職場，獲得更多元的收入來源。

年近半百，18年金融資歷　二度就業卻碰壁

今年56歲的李小姐，因為48歲時發現罹癌，暫離職場積極治療，當時她便提早辦理退休。她曾是知名銀行的信貸業務，擁有18年的資歷，且能幫助銀行開發新業務，當時月薪大約是5萬元左右，想不到離職後就難再重返職場。

李小姐分享，年近半百找工作，選擇少、條件要求高，深刻感受到職場歧視。她曾為了轉職考取不動產營業員執照，決定轉戰房仲代銷業，沒想到履歷還是石沉大海。找上門的工作，不是無底薪的工作，就是要能搬重物、會開車，懂直播。

現在，李小姐只能打打零工，在大賣場擔任銷售，平均月收入僅1至2萬。

中高齡重返職場好難　平均得花2.7年…

對於中高齡就業者來說，他們離開職場，又選擇回頭的原因，無非就是因為經濟因素。包含生活經濟壓力76.2%、不想與社會脫節56.8%、尋找生活重心44.3%，以及保持身體勞動40.8%。

只是實際想要重返職場，難度相當高。中高齡上班族一旦離開工作崗位，平均要花2.7年才能重新回到職場，高達9成2的中高齡上班族認為，一旦離開職場，若要再回鍋十分困難，甚至有11%認為機率微乎其微。

▲1111人力銀行提供

從科技業變電話客服　重返職場剩基本工資

過去曾在科技業當業務員的Sabrina，33歲時因懷孕生子而離開職場，因孩子有身心障礙，只能辭去4.5萬元的業務工作。如今，終於等到孩子就學，年過40的Sabrina想要重回職場，卻處處碰壁。「雇主沒講明年齡問題，但業務職缺都優先鎖定外型亮麗的年輕人。」Sabrina說。

Sabrina坦言，她原本以為過往資歷能讓她順利重返職場，面試也都能和面試官相談勝歡，但最終的Offer差強人意，甚至有雇主希望她從兼職工作做起，令她十分氣餒。

由於擅長與顧客溝通，近年Sabrina大多找到內勤的客服工作，必須同時擔任網路跟電話客服，受限於職務內容，現在薪水只有基本工資，還得另外打工來貼補家用。

Sabrina曾在科技業擔任業務，因為小孩離開職場，如今年過四旬，想重回職場卻困難重重。

▲Sabrina曾在科技業擔任業務，因為小孩離開職場，如今年過四旬，想重回職場卻困難重重。

雇主也有話要說… 餐飲業工作苦，中高齡難負荷

近年，政府大力媒合企業晉用中高齡求職者，也輔導業者規劃更具彈性的工作時間，把工作項目拆解到更簡單。只是，部分業者反應，餐飲業內外場均是體力活，雖重新設計職務，中高齡就業者依舊難以負荷。

豆府餐飲集團去年底，曾與台北市政府就業服務處合作，媒合中高齡二度就業婦女，解決缺工問題。「儘管促成14人媒合成功，但這些就業者，全部在2個月離職。」豆腐餐飲曾在今年一場公聽會說明。

曾仲葳表示中高齡上班族面臨包括生理上的體力衰退，與心理上職業生涯倒數的雙重壓力，也因為在職場上打拚多年，職位、薪資多數優於產業平均，有意轉換跑道，或是想從零開始，適應難度都比年輕族群更高。

曾仲葳建議，目前觀光旅宿正是缺工缺才的重災區，是目前對中高齡就業者較友善的職場環境，為解決業者缺工困擾，1111人力銀行也開設「房務從業人員一日訓練班」，包括福容大飯店、美福大飯店、晶華酒店、雲朗觀光集團、洛碁大飯店、君悅酒店、台北遠東香格里拉飯店等，共計徵求近3,000名房務員。

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