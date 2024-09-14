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高雄男爬回家拿東西...6樓墜下摔死　同住重聽母仍不知情

▲高雄男疑似不慎失足，從6樓墜樓砸中轎車 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄男疑似不慎失足，從6樓墜樓砸中轎車 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區今(14日)上午發生一起墜樓事件，一名男子想爬進屋拿鑰匙時，失足從公寓6樓墜至地面的轎車擋風玻璃，當場無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。警方聯繫男子的同住母親，但沒有人開門，而男子的妹妹已從屏東趕回認屍。

事故發生在14日上午10點25分，警消獲報，前鎮區隆興街一棟公寓發生墜樓，救護人員到場時，發現一名男子躺在汽車擋風玻璃上，已無呼吸心跳，緊急送往醫院救治。

警方訪查鄰居，鄰居指出，這名47歲男子住在該棟公寓的6樓加蓋，媽媽住在5樓，當時男子疑似趕著出門，但發現有東西忘記拿，出了一樓鐵門後才發現連鑰匙都沒帶，因此請鄰居幫忙開一樓鐵門，男子上樓不久後，就傳出「碰」的聲響，竟從樓上墜下。

男子送醫搶救後，於上午11點30分宣告不治。據悉，死者的母親患有中聽，不清楚在家或已出門，但警方聯繫都未獲回應，尚不知兒子墜樓的悲訊。而死者的妹妹已從屏東趕路回母親住屋處。

警方表示，初步調查無外力介入，依規定通知鑑識人員到場蒐證，並聯絡家屬到場了解，也通知停於路旁遭撞擊自小客車車主到場，另詳細發生原因將持續調查釐清。

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