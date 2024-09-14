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軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉　美軍回應了

▲▼美國依總統撥款權提供台灣的軍備遭水損，從包裝可看到潮濕發霉。圖中物品包括防彈板，2023年12月底運到台灣。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）

▲美國依總統撥款權提供台灣的軍備遭水損，從包裝可看到潮濕發霉。圖中物品包括防彈板，2023年12月底運到台灣。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）

文／中央社

美國國防部監察長發布報告指出，國防部向台灣運交「不堪使用」的軍備，包括潮濕發霉的防彈衣。五角大廈今天表示，未來任何對台相關作業都將借鑑這次的經驗，並已採取行動改善流程。

美國總統拜登2023年7月首度動用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）程序，提供台灣國防物資。美國國防部監察長依照同一程序評估交付台灣的國防軍備。

美國防部監察長指軍援台灣不堪使用 台灣軍方：共同處理
美國防部監察報告：軍援台灣彈藥過期 防彈背心發霉
根據11日公開的評估報告，美國國防部2023年底交付台灣潮濕發霉的防彈衣，及過期、包裝鬆散的彈藥等。

對於未來是否有改善的規畫，美國國防部發言人彼特．阮少校（Pete Nguyen）下午以電子郵件回覆中央社表示，國防部對這份報告提出的觀點表示感謝，因為這關乎重要的安全合作夥伴，涉及複雜且獨特的議題。預期這將對國防部未來發展產生正面、積極的影響。

他指出，國防部完全支持監察長辦公室建議背後的用意。台灣是重要的安全合作夥伴，美國政府致力確保交付台灣的設備足以滿足操作使用。

阮少校表示，美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）先前通知監察長辦公室，未來任何對台的「總統撥款權」作業措施都將借鑑這次的經驗，並已採取行動改善對台相關流程。國防部的首要任務仍是維持台海和平及安全。

美國國防安全合作署在國防部之下，負責軍售等業務。

依據「總統撥款權」，美軍可運交現有庫存的武器裝備。美國國防部監察長這份報告指出，美國國防部這次未實際或有效地對於交付台灣的項目實施問責制和品質管控。

「有340多件貨物棧板滯留在曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base）的登機處3個月，在等待運往台灣的航班時淋雨受損。」

美國國防部監察長斷定，造成這種狀況是因陸軍在這些軍備被送到登機處近兩個月後，才要求對這些軍備進行第一次特殊空運任務飛行。監察長表示，這個基地儲放能力不足，以致遭受惡劣天氣影響。

根據報告，美國國防部2023年12月將受雨水影響的340件貨物棧板中的120件運送台灣，這些貨物棧板裝有潮濕發霉的防彈衣。台灣也收到270萬發彈藥，包括一些已過期、鬆散和包裝不當的物品。

報告指出，台灣必須花數週的時間將這些潮濕發霉的裝備拆裝、風乾和盤點。

監察長在報告中指出：「更廣泛來說，交付不具備執行任務能力的軍備，將限制國防部實現建立安全合作目標的能力，並可能導致夥伴對美國失去信心。」

台灣國防部昨天表示，交運軍援品項及狀況已由台美共同檢視、處理。

 
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