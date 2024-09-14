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新竹女碩士援交年收百萬！　前夫翻臉提告

新北市一位單親爸爸為了撫養費在法庭上抖出前妻援交黑幕。（示意圖，photoAC）

▲新北市一位單親爸爸為了撫養費在法庭上抖出前妻援交黑幕。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

新竹市一名人夫阿國離婚協商時，原本同意全額負擔2名子女的撫養費，後來指控前妻小美在婚姻期間偷偷從事援交，且離婚後生活水準顯著提高，因此向法院提起訴訟，要求小美分擔撫養費。法院審酌後，判決小美每月應支付1萬元的撫養費。

根據判決書，阿國與小美於2021年5月協議離婚，並約定由阿國負擔2名子女的撫養費，當時考量前妻讀碩士班經濟收入不固定，才願意負擔全部撫養費，然而，他隨後發現前妻畢業後兼差援交，還大手筆進行多項醫美手術，顯見其經濟狀況已大幅改善，年收入有上百萬進帳，因此，阿國向法院聲請，要求小美分擔子女的撫養費。

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小美解釋說，她在畢業後不久便與前夫離婚，之後擔任研究助理，月薪僅3萬多元，而前夫的工作穩定，收入是她的3倍，2人離婚後的財務狀況並無顯著變化。此外，她當年好不容易考上研究所，但丈夫不支持她進修，還要求她自行負擔學費以及2個孩子的托育費用。由於經濟壓力，她不得不兼職從事性交易來維持生活開銷，最終因為丈夫發現此事，2人才產生爭執並離婚。

小美進一步指控，離婚後阿國經常拿她曾從事性交易的過去來騷擾她。然而，她強調自己已經停止性交易超過2年，現在全心投入研究助理的工作。她還表示，為了便於與孩子見面和提供保障，她才苦撐買房跟車子，背負了沉重的貸款壓力，因此經濟上難以承受更多負擔。

法院認為父母對未成年子女負有保護、教養及撫養的義務，因此判決小美每月應分別給付2名子女各5千元撫養費。


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