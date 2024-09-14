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高中以下學生禁愛令「68％反對」　學者：情感教育應列必修課

▲新北市南山高中再傳校園禁愛令爭議。圖／翻攝自Facebook／台灣青年民主協會）

▲不少學校有禁愛令而惹議。最新調查顯示，近7成民眾反對禁愛令。（圖／台灣青年民主協會提供）

記者許敏溶／台北報導

不少高中以下學校實施「禁愛令」，但根據黃昆輝基金會今（14日）公布最新調查顯示，高達68%民眾反對禁愛令，另有79.1%民眾在成長過程中，有被排擠或孤立經驗；為解決問題，65%民眾認為，應將情感教育列入必修課。學者也建議教育部，應優先把情感教育列為必修，才能協助青少年。

青少年為情所困問題時有所聞，為了解青少年情感教育的相關問題，黃昆輝教授教育基金會在今年7月15日至8月15日期間，透過網路針對全台18歲以上民眾進行網路調查，共獲得1萬3191份有效樣本，並在今天公布結果。

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調查結果顯示，高達68%民眾反對學校禁止高中以下學生談戀愛，其中男性反對比例達74.9%，明顯高於女性的55.1%，反對年齡層主要在23至34歲，占比達70.5%。另調查有81.4%民眾對「網路交友感情問題感到擔心」，男性擔心比例（85.6%）也明顯高於女性（73.9%）。

在人際關係部分，93.2%民眾認為，青少年與友伴的關係和諧。調查也顯示，分別有74.2%以及75.4%民眾認為，青少年和家人、師長的關係不好。不過，在青少年陷入情感挫折時最重要支援，44.4％民眾認為是家人，高於朋友的支持鼓勵（33.0%），以及師長支援引導（19.6%）。

根據調查，79.1%民眾在成長過程中，有被排擠或孤立經驗，男性有此經驗比例（82.3%）也明顯高於女性（73.1%）。

黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝指出，這次調查顯示，約8成民眾認為，青少年面對人際挫折或關係不順利時，情緒管理能力不好，另有近8成民眾表示，個人在成長過程有被排擠或孤立經驗，調查結果凸顯青少年情感教育的重要，青少年需要有效的學校情感教育。

民調諮詢小組召集人郭生玉也贊同，調查中超過7成民眾認為青少年與家人與師長關係不好，高達75%民眾認為「家長處理青少年感情問題能力不好」，為協助青少年解決情感問題，最好方式是將情感教育列為必修課，呼籲教育部能了解青少年真正需求。

▲▼高中以下學生禁愛令「68％反對」，另65%民眾認為，情感教育應列為必修課。（圖／記者許敏溶攝）

▲黃昆輝教育基金會調查顯示，68％反對高中以下學生禁愛令，另65%民眾認為，情感教育應列為必修課。（圖／記者許敏溶攝）

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