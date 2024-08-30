陸12歲短跑少年「韓信」100公尺跑出11秒63　比肩「最速男」 蘇炳添

▲有大陸「最速少年」之稱的韓信。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名12歲少年在6月的第二屆廣東省小學生田徑錦標賽上，以11秒63的成績奪冠，比15歲才參加正式比賽時的「大陸最速男」蘇炳添的11秒72還快，不僅如此，少年在8月份WSE田徑公開賽深圳站上，還跑出11秒49的佳績奪冠，打破賽事紀錄。值得注意的是，少年還有個特別的名字，叫做「韓信」，一成名便讓外界印象深刻。

▲韓信在同層級賽事中幾無對手。（圖／翻攝極目新聞）

《紅星新聞》報導，接連的冠軍和破紀錄，網友驚嘆，「古有蕭何月下追韓信，這個韓信，蕭何估計是追不上了。」韓信也被網友冠以「少年蘇神」的稱號，「亞洲飛人」蘇炳添15歲時，第一次參加正式比賽的成績是11秒72。

韓信父親韓奴亥表示，韓信在小學五年級上時被老師發覺有跑步的天賦，五年級下學期才開始正規訓練。韓信一家是青海海東人，20多年前，韓奴亥前往深圳打工，如今已經開了一間拉麵館。

韓信在6月的田徑賽中一戰成名，11秒63的成績甚至超越同期的蘇炳添，他緊接著在7月舉行的深圳第十一屆運動會青少年體育組田徑比賽中，跑出11秒48的成績，達到大陸國家二級運動員標準，8月的WSE田徑公開賽深圳站上，韓信更是跑出11秒49的佳績，打破紀錄。

韓奴亥透露，韓信從2023年參加各級比賽後，就一直拿冠軍，「已經拿了深圳市中小學生田徑比賽小學男子100米（公尺，下同）、200米冠軍，隨後又在2023年首屆廣東省田徑錦標賽上，拿下100米、200米冠軍……。」

韓信在今（2024）年夏天從小學畢業，身高已長到173公分。韓奴亥過去只在乎兒子的學習成績，他認為，「一個普通家庭的孩子，讀書才是最好的出路。」沒想到，兒子喜歡運動，愛奔跑，只是從未注意到有跑步的天賦。

韓信強調，今後會好好學習文化課，也會根據教練安排認真訓練，希望兩不誤，對收到的祝福讚揚表示感謝，「不會受到外界干擾，會努力做好內部提升。」